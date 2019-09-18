أول تعليق من خاميس رودريجيز بعد الخسارة المُهينة أمام باريس

أكد النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه مازال في البداية، وليس هناك داعيًا للتعامل مع الأمور بشكل درامي، حيث أنه كان يومًا سيئًا للجميع وعليهم أن يتعلموا من أخطائهم.

وتلقى فريق ريال مدريد خسارة ثقيلة من نظيره باريس سان جيرمان، في دوري أبطال اوروبا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.





سجل الأرجنتيني أنجيل دي ماريا هدفين في شباك ريال مدريد، ثم أضاف هدف البلجيكي توماس منير في الوقت المحتسب بدل الضائع مزيدًا من الإحراج للميرنجي، وزاد من الضغط على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.





وأضاف رودريجيز، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "نعم، كنا نفتقر للكثافة. من الأفضل أن نمر بيومٍ سيء الآن في بداية الموسم وليس في ربع النهائي".





وواصل قائلاً: "اليوم ليس يومًا لاختلاق الأعذار، نحن نتعلم من الأيام السيئة".





وتابع: "نحن دائمًا نؤمن بعملنا وبالمدرب. علينا أن نفكر الآن بالمباراة القادمة، نحن ريال مدريد وعلينا أن نركز على ما هو قادم".

