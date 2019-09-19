باكية.. أرملة الشهيد عادل رجائي توجه كلمة للرئيس السيسي (فيديو)
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:28 ص
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داليا الحسين
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أعلنت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي عن إقامة احتفال في الذكرى الثالثة لاستشهاد زوجها، والتي تصادف افتتاح مدرسة باسم الشهيد، معلقة: "مصر كلها تيجي وهوزع شربات وشكولاته وهزغرد.. لأن دم جوزي وحبيب عمري رجع ليه".
وقالت "زين العابدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، مساء الأربعاء إن أبطال الشرطة والقوات المسلحة جاءوا بثأر زوجها ويدفعون أرواحهم للحفاظ على الوطن.
وأضافت باكية: "أنا زوجة شهيد واتكسر قلبي على حبيب عمري.. وكل يوم في ميعاد رجوعه بسمع أنه داخل البيت"، مشددة على أن لا أحد يستطيع أن يسقط مصر.
وأكدت أرملة الشهيد عادل رجائي أن جموع الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أما الخونة والمأجورين تحت أحذية الشعب المصري كله، متابعة: "أنا صحيح ببكي لكن فرحًا وليس حزًنا".
وطالبت بتغيير منظومة الإعلام لمحاربة الإعلام المضاد، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج إلى إعلام حرب أكتوبر والاستنزاف ويقف خلف الدولة المصرية.
كما وجهت أرملة الشهيد كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: "نحن أسر الشهداء يا ريس، ونقف خلف الجيش والشرطة والدولة المصرية، نحن خط الدفاع الأول، ولا نقل وطنية عن الجيش والشرطة وعلى استعداد أن نكون مشروع شهيد من أجل الوطن؛ لأن بلدنا لا يوجد أغلى منها".
يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت اليوم الأربعاء، مقتل 9 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق نار خلال مداهمة أمنية بمدينتي العبور و15 مايو من بينهم قتلة العميد رجائي.
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