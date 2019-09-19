يسبب أمراض خطيرة.. تحذيرات من تناول السوشي

وجه باحثون بجامعة فلوريدا أتلانتيك الأمريكية تحذيرات خطيرة من تناول الأسماك النيئة أو غير المطهية جيدًا مثل السوشي لأنها تحتوي على بكتيريا لا تستطيع أقوى الأدوية علاجها، وأضافوا أن الجراثيم الخارقة تشهد انتشارا سريعا في البحر.





وقام العلماء بدراسة 171 من الدلافين في بحيرة إنديان ريفر بين 2003 و2015، ووجدوا أن عدد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية زاد بأكثر من الضعف بين 2009، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وأكد خبراء الصحة أن البكتيريا تتعلم التكيف وتصبح مقاومة للأدوية عندما يتناول الناس جرعات غير صحيحة من المضادات الحيوية أو إذا تم إعطاؤها دون داعٍ، فيما لم يتم تطوير مضادات حيوية جديدة منذ عقود.





وقد أسفرت العدوى المقاومة للعقاقير بما في ذلك السل، وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا، عن موت ما يقرب من 700 ألف شخص سنويًا في العالم.





وأوضح الفريق البحثي أن طهي الطعام بدرجة حرارة ساخنة كافية يضمن قتل أي بكتيريا ضارة.





والسوشي هو طعام ياباني شهير، يصنع السوشي في المطبخ الياباني من الرز المخلل مع تغطيته بشرائح سمك نيئة مستطلية منزوعة الجلد أو يلفّ الرز حول حشوات مختلفة من المأكولات البحرية أو الخضروات أو الفطور أو بيض السمك أو اللحوم الحمراء وتغلف هذه اللفافة بورقة رفيعة من الأعشاب البحرية للتماسك وإضفاء نكهة أخرى.





وقد تكون حشوة أو غطاء رز السوشي نيئًا، كالأسماك وبيوضها، أو مطبوخًا أو مفرومًا، يؤكل السوشي عادةً مع صلصة مركبة من معجون جذور نبات الواسابي وصلصة فول الصويا.





غالبًا ما يخلط الناس، خارج اليابان، في فهم السوشي بأنه كرة رز مغطاة بالسمك أو بأنه السمك النيئ بحد ذاته، بينما السمك النيئ فقط يعرف في المطبخ الياباني باسم الساشيمي.





ويعتبر السوشي عالي القيمة الغذائية لانخفاض الدهن فيه (باستثناء المكوّن من بيوض السمك أو بعض أنواع التونا الدهنية أو الحشوات الغربية)، وارتفاع البروتين والنشويات والفيتامينات والمعادن.





الدهن: معظم الأسماك والمأكولات البحرية منخفضة الدهن بشكل طبيعي، ويوجد الدهن فيها بصورة غير مشبعة هو مجموعة أوميغا-3.





البروتين: السمك والتوفو والمأكولات البحرية والبيض ومعظم حشوات وتغطيات السوشي غنية بالبروتين.





الفيتامينات والمعادن: تتواجد في السوشي عن طريق الخضروات. فمثلًا، يعتبر النوري غنيًا بالفيتامينات والمعادن النادرة، كذلك الخضروات المستعملة في لفّ أو حشو السوشي فيها قيمة عالية من الفيتامنيات والمعادن.





النشويات: توجد في الرز والخضروات.





تحتوي كل حصّة من ماكي التونة بالخيار على 480 سعرة حرارية تقريبًا مع 9 غ من الدهون معظمها دهون غير مشبّعة.



