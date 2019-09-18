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"الجيل الديمقراطي" يطالب تيار الكرامة بمراجعة موقفه السياسي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:50 م
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الجيل الديمقراطي يطالب تيار الكرامة بمراجعة موقفه السياسي
حزب الجيل
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طالب حزب الجيل الديمقراطي، تيار الكرامة بمراجعة موقفه السياسي، مؤكدًا أن المزايدة والاحتجاج أمر يصب في صالح قوى خارجية.

وقال الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء: "تابعنا بمزيد من الاهتمام بيان حزب تيار الكرامة والذى لوح فيه بتجميد نشاطه السياسي، وإننا إذ نؤكد على أن هذا حق أصيل للحزب وقياداته وكوادره، إلا أننا نؤكد أن خيار الحزب خاطئ تاريخيا، ويعبر عن موقف متشدد لا يصلح لاستمرار الممارسة السياسية أو للحفاظ على كيان الحزب وتياره السياسي".

وأكد أن من حق تيار الكرامة أن يتخذ قراره بتجميد نشاطه، لكن من غير المقبول أن يلقى اتهامات أقل ما يقال عنها أنها تصب في مصالح أطراف خارجية ما زالت تكن العداء والتربص لمصر، وتدفع جزء من التيار القومي لأن يكون جزء من المشكلة وليس الحل بل وأن يكون جزءا من الفوضى، وكذلك فإن التوقيت يلقى بظلال من الشك حول الهدف من التلويح بالقرار في هذا التوقيت.

وتابع البيان: "نؤكد على أن الظرف السياسي والتاريخي يحتم على كل القوى الوطنية الاصطفاف في مواجهة الإرهاب، وفض أي تشابكات من شأنها المساس باستقلال الاحزاب والقوي السياسية عن سيطرة المنظمات الحقوقية والتى أثرت بممارساتها على شكل الممارسات السياسية للأحزاب، وتحولت معها الأحزاب إلى أشكال من الاحتجاج والمزايدة والاستسهال السياسي".

واختتم قائلاً: "خيار المقاطعة والتجميد لم ينجح تاريخيا، وإنما عاد بالسلب على كل تيار اتخذه، وأننا نطالب حزب الكرامة وكوادره وقيادات بمراجعة موقفهم السياسي، والاتجاه لممارسة دورهم السياسي الطبيعي في بناء الكوادر وتنشيط الهياكل الحزبية استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة".
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