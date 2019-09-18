ساري: أشعر بالمرارة بعد التعادل أمام أتليتيكو مدريد

Advertisements

أبدى الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس حزنه الشديد عقب تعادل فريقه أمام مضيفه أتلتيتكو مدريد بهدفين لكل فريق.



وتعادل يوفنتوس خارج ملعبه أمام أتليتكو مدريد بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.



وقال ساري عقب نهاية المباراة :"أشعر بمرارة، لأننا أعتقدنا أن المباراة كانت في أيدينا، نحن بحاجة إلى زيادة الاهتمام والتركيز على بعض الأمور، وسوف نعمل عليها".



وأضاف :"نحن نمونا كثيراً مقارنة بلقاء فيورينتينا ، التعادل بهذا الشكل يترك قليل من المرارة بالفم نحن بحاجة لحل مشكلة الكرات الثابتة".



وتابع :"يجب ان نعمل كثيراً ، لا يمكن أن نستقبل أهدافاً هكذا، وسنعمل على معالجة هذا الأمر".



وزاد :"فضّلت البدء بكوادرادو لأني أعتقدت أنها ستكون مباراة مفتوحة، وسوف تتوفر له المساحات ويستغلها بسرعته".



وأشار :" أعتقد بأننا عملنا بشكلٍ جيّد اليوم واللاعبون ظهروا بمستوى جيد للغاية في اللقاء".



أتلتيكو مدريد يخطف تعادلًا مثيرًا من أنياب يوفنتوس

نجح فريق أتليتكو مدريد في خطف التعادل امام فريق يوفنتوس حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



وبدأ الروخي بلانكوس المباراة بتشكيل مكون من :-

اوبلاك - خيمينيز - تريبير - سافيتش - لودي - كوكي - توماس بارتي - ساؤول نيجويز - ليمار - جواو فيليكس - دييجو كوستا.



فيما دخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : تشيزيني.



خط الدفاع : دانيلو - بونوتشي - ماتياس دي ليخت - ساندرو.



خط الوسط : بيانيتش - ماتويدي - سامي خضيرة - كوادرادو.



خط الهجوم : هيجواين - رونالدو.



وسجل كوادرادو هدف يوفنتوس الاول مع بداية الشوط الثاني، وعزز ماتويدي النتيجة في الدقيقة 65 من المباراة، وقلص سافيتش النتيجة بالهدف الأول لفريق أتليتكو مدريد في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل هيكتور هيريرا في الدقيقة 91 من اللقاء.



وفي إطار تلك المجموعة نجح فريق لوكوموتيف موسكو في تحقيق الفوز على فريق بايرن ليفركوزن خارج ملعبه بالجولة الأولى من دور المجموعات.



وسيطر فريق أتليتكو مدريد على معظم احداث المباراة خاصة في الشوط الثاني بعد التأخر في النتيجة.