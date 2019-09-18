نجوم الفن يتوقعون نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

آلاف المحبين لكرة القدم في مصر ينتظرون المباراة المقبلة التي تجمع بين بطل الدوري المصري للموسم الحالي النادى الأهلى، ونادي الفن والهندسة "الزمالك" صاحب بطولة كأس مصر لعام 2019.





ويلعبون على هدف واحد وهو الفوز لحصاد لقب جديد لكل فريق منهما، ويلعب فريق الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري، بينما يلعب الزمالك باعتباره بطلا لـ"كأس مصر"، ويتوقع الجمهور دائمًا نتيجة الفريقين الأهلي والزمالك قبل المباراة بأيام كبيرة.









وذلك لأن كل جمهور يتابع فريقه بشكل جيد ويعرف المستوى الذي وصل إليه، وكذلك المستوى الذي وصل إليه الفريق المنافس.





وتوقع عدد كبير من الجمهور ونجوم الفن نتيجة مباراة السوبر التي تجمع بين فريقي النادي الأهلي ونادى الزمالك.









أبرز الفنانين الذين شاركوا في توقعات نتيجة مباراة الأهلي والزمالك





الشاعر نادر عبد الله توقع فوز الأهلى بهدفين مقابل هدف للزمالك.





الفنان محمد عطية الذى يتوقع فوز الأهلي بهدفين مقابل لاشئ للزمالك.









المؤلف والشاعر مدحت العدل حيث توقع فوز الزمالك.

الفنان محمد دياب حيث توقع فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الفنان أحمد جمال الذى توقع فوز الاهلى بهدفين مقابل هدف للزمالك.



الفنان هيثم شاكر الذى توقع فوز الأهلى بهدفين مقابل هدف للزمالك.

الفنان محمود العسيلي الذى توقع فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف للأهلى.

الفنانة رشا مهدي التى تتوقع فوزالزمالك بهدفين مقابل لا شئ للأهلى.



الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر الذى يتوقع فوز الأهلي بأربع أهداف مقابل لاشئ للزمالك.







الفنان محمد كيلاني الذي يتوقع فوز الأهلى بهدفين مقابل لا شئ للزمالك.





الموزع أحمد إبراهيم الذي يتوقع فوز الأهلي بضربات الجزاء.





الفنان عزيز الشافعي توقع فوز الزمالك.









الفنانة هبة عبد الحكيم توقع فوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء للأهلى.





الفنان أحمد الشامي توقع فوز الأهلي بضربات الجزاء.





الملحن مصطفى جاد الذى توقع فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف للزمالك.





الشاعر خالد تاج الدين توقع فوز الزمالك بضربات الجزاء.









المنتج محمد كارتر توقع فوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء للأهلى.





الملحن نادر نور الذى توقع فوز الزمالك بهدفين مقابل لا شئ للأهلى.





الإعلامي ممدوح موسى توقع فوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء للأهلي.





الفنان هيثم نبيل توقع فوز الأهلى بهدفين مقابل هدف للزمالك.









الملحن إسلام زكي توقع فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شئ لزمالك.





الفنان كريم محسن توقع فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلى.





الموزع أحمد عبد السلام توقع فوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء للأهلى.





الموزع أحمد عادل: فوز الزمالك دون تحديد النتيحة بالاهداف.





الفنان محمد سراج توقع فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف للزمالك.



