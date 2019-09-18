زيدان: الجميع في ريال مدريد مُذنب.. وهذا أكثر شئ يقلقني
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:27 م
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أوضح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني أن أكثر ما يقلقه الليلة، بعد الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان الفرنسي، هو كثافة فريقه المفقوده في هذه المرحلة من المسابقة، حيث أنهم لم يدخلوا أبدًا في المباراة.
وأضاف زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة أمام بي إس جي: "لقد تفوق باريس سان جيرمان في كل شيء. في المباراة كلها ، في خط الوسط. هذا امر مُزعج في هذه المرحلة من المنافسة".
وواصل: "كورتوا ؟ نحن هنا جميعًا في قارب واحد. عندما نفوز ، نفوز جميعاً وعندما نخسر ، نخسر جميعًا".
وتابع: "عندما نخسر، فجميعُنا مُذنبون".
واستطرد: "لقد افتقدنا للكثافه، عندما تفتقد لها يكون الأمر معقد".
وأكمل: "الكثافه والتركيز هم أهم شيء في هذه المنافسة. بالنسبة لي هذه الليلة فقدناهم ، هذا ما سبب المشكلة".
وأردف: "نحن لم نكن في المستوى المطلوب وهم لعبوا بشكل جيد".
وأشار بقوله: "ولا تسديدة على المرمى ؟ لم يعجبني ذلك ، لم نخلق فرصًا. مع وجود لاعبين في الملعب هذا أمر غريب ... غريب. لم ندخل إلى المباراة تقريبًا".
وأتم بقوله: "لقد سجلنا هدفين ، لكن الاثنين ألغيا لكن في النهايه لقد لعبنا مباراه سيئة".
وتلقى فريق ريال مدريد خسارة ثقيلة من نظيره باريس سان جيرمان، في دوري أبطال اوروبا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
سجل الأرجنتيني أنجيل دي ماريا هدفين في شباك ريال مدريد، ثم أضاف هدف البلجيكي توماس منير في الوقت المحتسب بدل الضائع مزيدًا من الإحراج للميرنجي، وزاد من الضغط على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.
Advertisements
- أخبار ريال مدريد- زيدان: نشعر بالرضى عن الأداء والنتيجة.. ولا نفكر في مباراة باريس
- أخبار ريال مدريد: نجم الريال يُحرض على ضرب هازارد! وتعليق ناري قبل مواجهة باريس وتفاصيل العرض الخرافي لضم نجم ليفربول
- زيدان يكشف عن أزمة ريال مدريد القاتلة أمام ليفانتي
- زيدان يصدم هازارد
- ريال مدريد يفاجيء باريس سان جيرمان بـBBH
- أول تعليق من كاسيميرو بعد سقوط ريال مدريد الكارثي أمام باريس سان جيرمان
- أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 3 × 0 ريال مدريد
- بعد الخسارة من باريس.. ريال مدريد يُدَوِن أرقامًا كارثية بدوري الأبطال
- عاجل- أول تعليق من زيدان بعد خسارة ريال مدريد المهينة أمام باريس سان جيرمان
المزيد عن: ريال مدريد خسارة ريال مدريد باريس وريال مدريد باريس سان جيرمان الريال ضد باريس اخبار ريال مدريدتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر