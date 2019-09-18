زيدان: الجميع في ريال مدريد مُذنب.. وهذا أكثر شئ يقلقني

أوضح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني أن أكثر ما يقلقه الليلة، بعد الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان الفرنسي، هو كثافة فريقه المفقوده في هذه المرحلة من المسابقة، حيث أنهم لم يدخلوا أبدًا في المباراة.





وأضاف زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة أمام بي إس جي: "لقد تفوق باريس سان جيرمان في كل شيء. في المباراة كلها ، في خط الوسط. هذا امر مُزعج في هذه المرحلة من المنافسة".





وواصل: "كورتوا ؟ نحن هنا جميعًا في قارب واحد. عندما نفوز ، نفوز جميعاً وعندما نخسر ، نخسر جميعًا".





وتابع: "عندما نخسر، فجميعُنا مُذنبون".





واستطرد: "لقد افتقدنا للكثافه، عندما تفتقد لها يكون الأمر معقد".





وأكمل: "الكثافه والتركيز هم أهم شيء في هذه المنافسة. بالنسبة لي هذه الليلة فقدناهم ، هذا ما سبب المشكلة".





وأردف: "نحن لم نكن في المستوى المطلوب وهم لعبوا بشكل جيد".





وأشار بقوله: "ولا تسديدة على المرمى ؟ لم يعجبني ذلك ، لم نخلق فرصًا. مع وجود لاعبين في الملعب هذا أمر غريب ... غريب. لم ندخل إلى المباراة تقريبًا".





وأتم بقوله: "لقد سجلنا هدفين ، لكن الاثنين ألغيا لكن في النهايه لقد لعبنا مباراه سيئة".



