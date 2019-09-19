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حالة الطقس اليوم الخميس 19/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الخميس 19/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الخميس 19/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة  والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 19/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة23 33
شبين الكوم23 33
طنطا23 32
دمنهور23 32
الإسكندرية22 29
بلطيم22 29
مطروح19 28
السلوم20 29
سيوة20 33
بورسعيد25 30
دمياط24 29
الزقازيق22 33
الإسماعيلية21 34
السويس22 34
العريش23 30
رفح21 29
رأس سدر23 34
نخل16 33
نويبع27 35
طابا25 34
كاترين17 32
الطور25 35
شرم الشيخ28 36
الغردقة26 37
مرسى علم25 34
الفيوم22 34
بني سويف23 34
المنيا23 35
أسيوط23 36
سوهاج24 37
قنا25 38
الأقصر25 41
أسوان25 42
أبو سمبل25 40
الوادي الجديد25 37
شلاتين27 38
أبو رماد26 37
حلايب29 34
رأس حدربة28 33

درجات الحرارة اليوم الخميس 19/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالعظمىالصغرى
مكة المكرمة30 43
المدينة المنورة27 44
الرياض25 42
المنامة30 37
أبوظبي29 42
الدوحة27 37
الكويت26 45
دمشق14 33
بيروت25 31
عمان19 36
القدس20 31
غزة24 31
بغداد25 42
مسقط27 32
صنعاء13 28
الخرطوم29 39
طرابلس24 32
تونس21 30
الجزائر20 26
الرباط16 24
نواكشوط26 31

درجات الحرارة اليوم الخميس 19/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالعظمىالصغرى
بكين1625
كوالالمبور2433
طوكيو1824
أثينا2024
روما1628
باريس1021
مدريد1728
برلين0615
لندن1121
مونتريال1322
موسكو0211
نيويورك1321
واشنطن1224

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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