حالة الطقس اليوم الخميس 19/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الخميس 19/9/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.





درجات الحرارة اليوم الخميس 19/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 23 33 شبين الكوم 23 33 طنطا 23 32 دمنهور 23 32 الإسكندرية 22 29 بلطيم 22 29 مطروح 19 28 السلوم 20 29 سيوة 20 33 بورسعيد 25 30 دمياط 24 29 الزقازيق 22 33 الإسماعيلية 21 34 السويس 22 34 العريش 23 30 رفح 21 29 رأس سدر 23 34 نخل 16 33 نويبع 27 35 طابا 25 34 كاترين 17 32 الطور 25 35 شرم الشيخ 28 36 الغردقة 26 37 مرسى علم 25 34 الفيوم 22 34 بني سويف 23 34 المنيا 23 35 أسيوط 23 36 سوهاج 24 37 قنا 25 38 الأقصر 25 41 أسوان 25 42 أبو سمبل 25 40 الوادي الجديد 25 37 شلاتين 27 38 أبو رماد 26 37 حلايب 29 34 رأس حدربة 28 33





درجات الحرارة اليوم الخميس 19/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 30 43 المدينة المنورة 27 44 الرياض 25 42 المنامة 30 37 أبوظبي 29 42 الدوحة 27 37 الكويت 26 45 دمشق 14 33 بيروت 25 31 عمان 19 36 القدس 20 31 غزة 24 31 بغداد 25 42 مسقط 27 32 صنعاء 13 28 الخرطوم 29 39 طرابلس 24 32 تونس 21 30 الجزائر 20 26 الرباط 16 24 نواكشوط 26 31





درجات الحرارة اليوم الخميس 19/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة العظمى الصغرى بكين 16 25 كوالالمبور 24 33 طوكيو 18 24 أثينا 20 24 روما 16 28 باريس 10 21 مدريد 17 28 برلين 06 15 لندن 11 21 مونتريال 13 22 موسكو 02 11 نيويورك 13 21 واشنطن 12 24

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



