حالة الطقس اليوم الخميس 19/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الخميس 19/9/2019 في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.
درجات الحرارة اليوم الخميس 19/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|23
|33
|شبين الكوم
|23
|33
|طنطا
|23
|32
|دمنهور
|23
|32
|الإسكندرية
|22
|29
|بلطيم
|22
|29
|مطروح
|19
|28
|السلوم
|20
|29
|سيوة
|20
|33
|بورسعيد
|25
|30
|دمياط
|24
|29
|الزقازيق
|22
|33
|الإسماعيلية
|21
|34
|السويس
|22
|34
|العريش
|23
|30
|رفح
|21
|29
|رأس سدر
|23
|34
|نخل
|16
|33
|نويبع
|27
|35
|طابا
|25
|34
|كاترين
|17
|32
|الطور
|25
|35
|شرم الشيخ
|28
|36
|الغردقة
|26
|37
|مرسى علم
|25
|34
|الفيوم
|22
|34
|بني سويف
|23
|34
|المنيا
|23
|35
|أسيوط
|23
|36
|سوهاج
|24
|37
|قنا
|25
|38
|الأقصر
|25
|41
|أسوان
|25
|42
|أبو سمبل
|25
|40
|الوادي الجديد
|25
|37
|شلاتين
|27
|38
|أبو رماد
|26
|37
|حلايب
|29
|34
|رأس حدربة
|28
|33
درجات الحرارة اليوم الخميس 19/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة المكرمة
|30
|43
|المدينة المنورة
|27
|44
|الرياض
|25
|42
|المنامة
|30
|37
|أبوظبي
|29
|42
|الدوحة
|27
|37
|الكويت
|26
|45
|دمشق
|14
|33
|بيروت
|25
|31
|عمان
|19
|36
|القدس
|20
|31
|غزة
|24
|31
|بغداد
|25
|42
|مسقط
|27
|32
|صنعاء
|13
|28
|الخرطوم
|29
|39
|طرابلس
|24
|32
|تونس
|21
|30
|الجزائر
|20
|26
|الرباط
|16
|24
|نواكشوط
|26
|31
درجات الحرارة اليوم الخميس 19/9/2019 في العواصم الأجنبية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|بكين
|16
|25
|كوالالمبور
|24
|33
|طوكيو
|18
|24
|أثينا
|20
|24
|روما
|16
|28
|باريس
|10
|21
|مدريد
|17
|28
|برلين
|06
|15
|لندن
|11
|21
|مونتريال
|13
|22
|موسكو
|02
|11
|نيويورك
|13
|21
|واشنطن
|12
|24
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية
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