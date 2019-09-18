الفجر يكشف عن الأسماء المرشحة لتدريب المصري خلفًا لإيهاب جلال

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حدد مجلس إداة النادى المصري أسماء مدربين للتفاوض معهم بعد إقتراب رحيل المدير الفنى الحالي إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر لقيادة الفريق البورسعيدى خلال المرحلة المقبلة.



وأكد مصدر مسؤول داخل إدارة النادى المصري أن هناك 3 أسماء تم طرحها للتفاوض معهم لإدارة الفريق فنياً خلال الفترة المقبلة وهم حمزة الجمل وعلاء عبدالعال وسمير كمونة.



وأشار المصدر أن ليس هناك تفاوض مع حلمى طولان المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والاتحاد السكندري وأيضاً ليس هناك تفاوض مع محمد عودة المدير الفنى الحالى لبتروجت، كما يتردد خلال الفترة السابقة.



وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي "، قائلاً :" رحيل إيهاب جلال عن المصري بالطبع سيسبب أزمة كبيرة لنا خاصة وأن بطولة الدورى ستبدأ خلال أيام بخلاف المشاركة الإفريقية وأيضاً بعد أن قام اللاعبين بحفظ طريقة المدرب خلال الفترة الماضية وفترة الإعداد الكبيرة للفريق وأيضاً إختيار اللاعبين التى تتناسب مع طريقته ".



وإقترب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى من إنهاء ملف المدير الفنى لمنتخب مصر خلال ساعات، بالإعلان عن المدير الفنى الجديد خلال ساعات والذى سيقود الفراعنه خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.



وأصبح إيهاب جلال هو المرشح الأول لقيادة الفراعنة، بعد دعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والذى سيكون مشرف على المنتخب خلال المرحلة القادمة.



وكان سبب التأخير فى الإعلان عن المدرب الجديد وهو إيهاب جلال بسبب إختيار الجهاز المعاون، والذى يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، وهو ما وافق عليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بعد أيام من المناقشات والمداولات ولكن بعد تمسك جلال بجهازه المعاون ورفضه التفريط في أى منهم وافقت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد على طلباته.

