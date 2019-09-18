جوارديولا يكشف عن سر صعوبة مباراة شاختار رغم الفوز الكبير





وسجل الجزائري رياض محرز هدف مانشستر سيتي الأول في المباراة، وعزز الألماني جوندوجان النتيجة بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، واحرز جابريل جيسوس هدف السيتي الثالث والاخير في الشوط الثاني من المباراة.



وحقق في إطار منافسات تلك المجموعة أيضا فريق دينامو زغرب فوزا كبيرا على فريق اتالانتا الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.



وتصدر دينامو زغرب هذة المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مانشستر سيتي، ولكن فارق الأهداف لصالحه بزيادة هدف عن الفريق الإنجليزي.



يذكر أن مانشستر سيتي كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد فريق توتنهام وصيف البطولة في الموسم الماضي من دور الربع نهائي .



وقال ‏بيب جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة :"انا بالفعل بدأت مسبقاً في التفكير في مباراة وأتفورد، لان ليس لدينا وقت كثير بسبب مباراة شاختار خارج الديار".



وواصل : "الطريقة التي لعبنا بها كانت ممتازة للغاية، ةخلقنا العديد من الفرص الرائعة، ولكن كل اللاعبين كانوا مذهلين د افضل مما كانوا عليه في بداية الموسم الماضي ".



وأضاف : "الكاي جوندوجان لاعب استثنائي هو يعلم مدى جودته ويعلم ماذا يفعل لان في ذلك المركز يوجد العديد من اللاعبين المذهلين، ولم يكن بمقدورنا الفوز بالدوري من دونه، وخاصة عندما يلعب في ذلك المركز ".



وتابع : "‏فيرناندينهو لاعب يجيد اللعب في العديد من المراكز ولديه شخصية قوية، ولهذا السبب هو مهم للغاية بالنسبة لنا، وليس لدي أي شك بأنه سيجيد اللعب في الخلف".

عبر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق شاختار دونستك الأوكراني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا