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في عهد السيسي.. محافظة القاهرة تتخلص من عشوائيات أبو السعود

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
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في عهد السيسي.. محافظة القاهرة تتخلص من عشوائيات أبو السعود
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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إسماعيل منطاوي
 
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في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة وبناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخلص من الأماكن غير الأمنة، وتوفير سكن ملائم للمواطنين، تولت محافظة القاهرة الأمور لبدء إزالة المناطق العشوائية.

وبدأت المحافظة بإزالة منطقة أكشاك أبو السعود ونقل سكانها إلى مدينة الاسمرات وتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء عن منشآتهم، حيث تم نقل 546 أسرة لمشروع الأسمرات 3 بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث، ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير وسائل نقل للمواطنين للذين تم إخلائهم ونقلهم إلى مساكنهم الجديدة.

كما تم هدم 274 عقار حتى الآن، وهدم 196 مدبغة ومتبقي 18 مدبغة سيتم إزالتهم خلال الأيام المقبلة، كما تم الانتهاء من إزالة 51 مصنع غرة.

وفور الانتهاء من إزالة المنطقة بالكامل ورفع كافة المخلفات منها، سيتم إعادة تخطيطها طبقًا للمخطط العمراني، والذي قام بتصميمه خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإعادة استغلال المنطقة المتميزة تراثيًا وارتباطها بسور مجرى العيون.

وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، منطقة إعادة تخطيط، حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة، في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية. 

ويعد مجرى العيون أحد معالم القاهرة الإسلامية التي شيدها السلطان الغوري قبل نحو 800 عام وتسعى الدولة إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضاري، بما تتمتع به من قيمة ثقافية لتمثل إضافة جديدة على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية بمصر.

وأثنى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الدور الهام والمجهودات المبذولة من جهاز صندوق تطوير العشوائيات بدعم محافظة القاهرة، على مدار السنوات الماضية في إقامة العديد من المشروعات على أرض المحافظة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية سواء المناطق الغير آمنة أو المناطق الآمنة والغير مخططة.

وأكد المحافظ على موافقة الصندوق على دعم المحافظة بمبلغ 600 مليون جنيه لتنفيذ خططها لتطوير القاهرة خلال العام المالي 2019/2020 من خلال الرؤية الجمالية الشاملة للمدينة، وتنفيذ مشروعات تعبر عن احتياجات المواطنين داخل المناطق العشوائية، وقرر المحافظ تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والصندوق للإشراف على المشروعات ومتابعة تنفيذها طبقًا لمواصفات الجودة وجداول المواعيد المقررة.

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