عاجل- أول تعليق من زيدان بعد خسارة ريال مدريد المهينة أمام باريس سان جيرمان

وتلقى فريق ريال مدريد الإسباني خسارة ثقيلة من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال اوروبا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل الأرجنتيني أنجيل دي ماريا هدفين أمام أصحاب العمل السابقين ريال مدريد بينما بدأ فريق باريس سان جيرمان حملته في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا بفوز مريح.

وأضاف هدف البلجيكي توماس منير في الوقت المحتسب بدل الضائع المزيد من الإحراج للعمالقة الإسبان - وزاد من الضغط على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.



علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على خسارة فريقه الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.وقال زيدان عقب نهاية المباراة :" لقد افتقدنا إلى الكثير من الكثافة، عندما تفتقر إلى ذلك، فسيكون الأمر معقد للغاية".وأضاف :" لقد سجلنا هدفين، لكن تم إلغائهما. يجب ألا نفكر فيما مضى، لقد كانت مباراة سيئة".وتابع :" لم نكن على قدم المساواة مع الخصم الذي لعب مباراة جيدة للغاية".وواصل :" يجب أن نفكر في المباراة القادمة الآن، الموسم قد بدأ الآن، هذا كل شي".وزاد :"ما يقلقني الليلة هو كثافة فريقي المفقوده في هذه المرحلة من المسابقة. لم ندخل أبدًا في المباراة".وأتم :"لقد تفوق باريس سان جيرمان في كل شيء. في المباراة كلها ، في خط الوسط. هذا امر مُزعج في هذه المرحلة من المنافسة".