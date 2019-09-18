ضياء رشوان: "أتحدى الهارب محمد على أن يظهر أوراق أو مستندات تثبت صدق كلامه" (فيديو)

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تحدى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، الهارب "محمد على" على الهواء أن يظهر أوراق أو مستندات تثبت صدق حديثه حول القوات المسلحة، موضحا: "مش هو مقاول لازم يكون عنده رسومات إنشائية موجودة على CD، وعقود ومستخلصات وتعاملات البنوك الخاصة بالمشروعات اللي بيعملها.. طيب هي فين!".



وسخر "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، من حديث محمد على قائلًا: "افتكر يبيع الفيلل والعربية الفيراري ويطلق مراته عشان تسافر ونسى الورق!"، متسائلًا: "لماذا لم يتم إرسال الأوراق له في الخارج إذا كان بالفعل قد نسى الأوراق عن طريق زوجته أو بناته؟".



لافتا إلى أن المهنية الإعلامية كانت تستطيع أن ترد على "محمد على" بدلًا من الرئيس السيسي.



وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف فقط على المشروعات القومية لتقليل الفساد وسرعة التنفيذ، مشيرا إلى أن الشركات المدنية هي التي تنفذ المشروعات مثل مشروع أنفاق قناة السويس حيث نفذته شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.



وطالب بفتح هذا الملف لأنه لا يوجد ما تخشاه مصر، موضحا: "الناتج القومي وحجم مساهمة الجيش في المشروعات معروفة وكذلك المشروعات الاقتصادية"



واستطرد نقيب الصحفيين قائلًا: "الجهلاء والمغرضون يتحدثون في الشئون الاقتصادية للدولة بدون معلومات"، مؤكدًا أن القوات المسلحة لا تسيطر على الاقتصاد.



