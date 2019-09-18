ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:18 م
Advertisements
ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا
رونالدو
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعه الرابعه لبطولة دوري أبطال أوروبا والتى تضم يوفنتوس الإيطالى وأتليتكو مدريد الإسبانى ولوكوموتيف موسكو الروسي وبايرن ليفركوزن الألمانى.

نتائج المجموعه الرابعة بدوري أبطال أوروبا
تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الروخى بلانكوس واندا ميتروبوليتانو بهدفين لكل فريق فى لاء مثير تقدم فيه الفريق الإيطالي بهدفين سجلهم كوادرادو في الدقيقة 48 وأضاف ماتويدي الهدف الثانى فى الدقيقة 65 من زمن اللقاء ثم قلص اللاعب ستيفان سافيتش فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء وفى الدقيقة الأخيرة سجل اللاعب هكتور هيرارا هدف التعادل.

بينما فى المباراة الأخرى إستطاع لوكوموتيف موسكو الفوز بهدفين مقتبل هدف على بايرن ليفركوزن فى اللقاء الذى أقيم على ملعب باي ارينا بألمانيا، وتقدم كريشوياك للفريق الروسي في الدقيقة 16 ثم تعادل ليفركوزن بهدف عن طريق هويدس فى الدقيقة 25 ثم تقدم الفريق الروسي بالهدف الثانى هدف الفوز فى الدقيقة 37 عن طريق ديميتري بارينوف.

ترتيب مجموعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
إحتل فريق لوكوموتيف موسكو الروسي صدارة المجموعه برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بايرن ليفركوزن بينما جاء ثانياً فريق يوفنتوس برصيد نقطة بعد التعادل مع أتليتكو مدريد الذى جاء ثالثاً بنقطة أيضاً وحل فى المركز الرابع فريق بايرن ليفركوزن.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: يوفنتوس اليوفينتوس واتليتكو مدريد اتلتيكو ويوفنتوس اتلتيكو مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
-
x
18:55
-
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
-
x
18:55
-
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
-
x
18:55
-
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
-
x
18:55
-
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
18:55
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
الدوري الأوروبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:50
-
ضمك
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون