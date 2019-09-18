رئيس "العامة للاستعلامات": نحاول بناء صور إيجابية حقيقية عن الدولة.. ولا نزيف الحقائق (فيديو)

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أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، أن المركز الصحفي لهيئة الاستعلامات يضم 1500 صحفي أجنبي، وهو العدد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمثلون 300 وسيلة إعلامية منهم وسائل إعلامية رئيسية في العالم مثل "رويترز"، و"بي بي سي"، والقاهرة مقرهم الإقليمي، ولديهم مقرات خارجية.



قال "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن الهيئة تحاول في ظل إمكانياتها المتاحة بناء صور إيجابية حقيقية عن الدولة المصرية، ولا نزيف الحقائق فضلًا عن الرد على الحملات الممنهجة ضد مصر.



وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة تأخذ معلوماتها من المصادر الاصلية في قضايا حقوق الإنسان، موضحًا: "نتعامل مع مؤسسة هيومن رايتس ووتش، وترسل لنا تقاريرها قبل نشرها.. ورغم أن معظم تقاريرهم سلبية إلا أننا نرد عليهم لكي نمنع نشر موضوعات أكثر سلبية عن مصر".



واستطرد قائلًا: "الهيئة العامة للاستعلامات لا تتعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية سياسا ولا نسأل الوسيلة الإعلامية أنت مع الدولة المصرية أو ضدها ولكن نتحدث معهم في إطار المهنية".



في سياق ذاته، طالب الكاتب الصحفي بإعطاء مساحة أكبر للإعلام المصري من أجل الحرية وعرض الحقائق للرأى العام والرد على القنوات الإخوانية المعادية من خلال إعلام مهني ومسؤول.





