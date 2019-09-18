البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع في نهاية التعاملات بعد تصريحات "باول"

تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالي حول استئناف زيادة الميزانية العمومية وتخفيف الضغوط فى السيولة النقدية.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن المركزي الأمريكي قد يضطر إلى استئناف زيادة الميزانية العمومية في وقت أقرب مما كان متوقعاً للمساعدة في تخفيف الضغوط في السيولة النقدية.





تابع باول في مؤتمر صحفي بعد قرار السياسة النقدية، اليوم الأربعاء: "سنراقب عن كثب تطورات السوق وتقييم تداعياتها على مستوى الاحتياطيات المناسب، وسنقوم بتقييم مسألة متى سيكون من المناسب استئناف زيادة الميزانية العمومية".









وكان الفيدرالي أعلن في يوليو الماضي إنهاء برنامج تخفيض حيازة السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي في شهر أغسطس المنصرم وقبل شهرين من الموعد المحدد مسبقاُ من أجل تقليل حجم ميزانيته العمومية البالغة 4 تريليونات دولار.





وقد ساهم خفض الميزانية العمومية في تقليل حجم الأموال المتاحة للبنوك مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض قصيرة الآجل عبر اتقاقيات إعادة الشراء وهو ما حدث بالأمس عندما وصلت إلى 10 بالمائة.





ولجأ الفيدرالي إلى ضخ 75 مليار دولار في النظام المالي لليوم الثاني على التوالي.



