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باريس يضرب شباك ريال مدريد بهدف ثالث مُذل (فيديو)

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:48 م
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باريس يضرب شباك ريال مدريد بهدف ثالث مُذل (فيديو)
باريس سان جيرمان
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محمد مرعي
 
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سجل توماس مونييه لاعب بارسي سان جيرمان الفرنسي، الهدف الثاني لفريقه أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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