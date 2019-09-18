بلاغ من مستشار بإحدى الهيئات القضائية ضد فندق ريكسوس شرم الشيخ

تقدم أ.م مستشار باحدي الهيئات القضائية بمذكرة إلى نيابة شرم الشيخ - جنوب سيناء ضد مديري ومالكي فندق ريكسوس شرم الشيخ والاكوابارك يتهم إدارة الفندق بالإهمال وعدم مراعاة معايير الأمن والسلامة المهنية داخل الاكوابارك.

ويروي المستشار أ.م في بلاغه الذي حمل رقم 723 إداري ثان نيابة شرم الشيخ، أنه اثناء إقامته بالفندق وبالتحديد يوم 28 أغسطس الماضي وعند استخدامه الأكوبارك الخاصة بفندقي ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيجيت لم تتوقف العوامة التى يستقلها للتزحلق ما أدى إلى ارتطام رأسه بسلم حمام السباحة واصابته بجرح قطعي عميق في فروة الرأس تطلب معه خياطة سبعة غرز جراحية وفقاً للتقرير الطبي الصادر من مستشفى شرم الشيخ الدولي .

وأضاف مقدم البلاغ بمذكرته أن المسافة بين لعبة الأكوبارك وحافة الحمام قريبة ولا تتوافق مع المقاييس الهندسية والفنية المعمول بها عالمياً في مثل حالته ووزنه و دون وضع اية إرشادات تنوه عن ذلك – بحسب قوله – مطالباً بتشكيل لجنة فنية لمعاينة حمام السباحة وتفريغ كاميرات المراقبه داخل الاكوابارك لإظهار الحقيقة كاملة .

وتابع: أنه وفقاً لأقوال أحد العاملين بالفندق أن هذه اللعبة لا يجب أن يستقلها من يزيد وزنه عن 95 كيلو جرام وهو ما لا يوجد به أية لوحة ارشادية تمنع من يزيد وزنه عن 95 كيلو من استخدام اللعبة كما لم يمنع طاقم العمل الموجود على اللعبة أياً من النزلاء من استخدام اللعبة ولا مقدم البلاغ رغم أن وزنه يصل إلى 120 كيلو جرام.

وأشار إلي أن مالكي ومديري الاكوابارك والفندق لم يتخذوا العناية اللازمه والاحتياطات الواجبه للحفاظ علي أرواح وسلامة النزلاء مضيفا أن لوحة الإرشادات لا تحمل أية تعليمات سوي أن الطول لايقل عن 120سم علما بأنه تم إغلاق اللعبه سبب الحادث من قبل إدارة الفندق.

واتهم مقدم البلاغ مالك الفندق والإدارة المسئولة عن الأكوابارك بالإهمال الجسيم الذي كاد أن يودي بحياته لولا العناية الإلهية، مطالباً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه إدارة الفندق.