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قال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 ن

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:42 م
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قال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 ن
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وكالات
 
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قال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض في 19 سبتمبر، وأضاف المصرف المركزي أنه خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضا بمقدار 25 نقطة أساس.

وجاء قرار البنك المركزي الإماراتي عقب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، حيث أعلن الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 1.75% إلى 2.00 بالمئة.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى، وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، وعلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم، والأكثر أهمية من ذلك، أنه يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الاجتماعات في المستقبل.

ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار، للاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على عملة البلاد.

وتعتبر أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على ارتفاع العملة، وبالتالي يراقب التجار أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائدة في المستقبل. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.
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