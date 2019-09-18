نقيب الصحفيين يتحدى الإخوان على الهواء (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إنه يتحدى جماعة الإخوان الإرهابية فى كشف أسباب انتقال محمد مرسي من الاتحادية لمقر الحرس الجمهوري غير مؤامرة كان يحاول يحيكها ضد قيادات القوات المسلحة.



ووجه "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، رسالة للجماعة الإرهابية قائلًا: "هل لديكم دليل على مقاومة الجيش وصول محمد مرسي للحكم؟!"، متابعا: "كان ممكن ينجح الجيش أحمد شفيق إذا كان يرتب للسلطة كما يدعون.. كان سهل التزوير".



وتابع الكاتب الصحفي: "عقد صفقة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية كان سهلا ولكن قيادات الجيش شرفاء وفضلوا مصلحة الوطن"، منوها إلى أنه يتحدى الجماعات الإخوانية إذا نشروا أى طلب شخصي للقوات المسلحة.



وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن القوات المسلحة لم تدخل في الحياة السياسية بمصر إلا في حالة الأزمة الكبرى، موضحًا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك هو من استدعى الجيش في 28 يناير، وبقاء القوات المسلحة في الشارع المصري بناء على ترحيب المصريين.



ولفت إلى أن نظرية المؤامرات المبكرة بدأت بعد ثورة يناير، والتى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية رغم أنها تفضحهم دائمًا.



وأكد أن محاولات ضرب القوات المسلحة هو ضرب في البنية التحتية للدولة المصرية؛ لأن الجيش المصري وطني وغير مذهبي ونفخر به.







