وجبة لركلات الترجيح في مران الزمالك بسبب السوبر



وفرض مسئولو الزمالك سياج كامل من السرية على مران الفريق وعدم الإعلان عن أي تفاصيل عبر الموقع الرسمي للنادي رغبة منهم في التكتم على كل التفاصيل والأمور داخل الفريق قبل لقاء الجمعة المقبل.



وركز ميتشو بشكل أكبرعلى الجانب الفني في مران اليوم وتحفيظ لاعبيه بعض الجوانب الخططية في ضوء دراسة الفريق المنافس ووضع يده على نقاط القوة والضعف.



وسافر الفريق اليوم الأربعاء إلى الإسكندرية لخوض معسكر هناك بعدما فضلوا السفر مبكرًا للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم وهو عادته في المواجهات الماضية بالسفر مبكرًا إلى الإسكندرية على عكس السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق بالدخول في معسكر قبل المباريات بـ24 ساعة فقط لكن ميتشو رفض الأمر.



وخسر الزمالك من جينيرسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على أن يقام لقاء الإياب نهاية الشهر الجاري وسط رغبة الإدارة في خوض اللقاء على ستاد بتروسبورت وعدم السفر إلى الإسكندرية لتجنب الإرهاق للاعبين بسبب خوض مباراة بمعدل كل 3 أيام تقريبًا.



وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع.



طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.

وركز الصربي ميتشو المدير الفني للفريق في مران اليوم على التدريب على ركلات الترجيح تحسبًا للاحتكام إليها في مباراة الجمعة المقبل بين الفريقين حال إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.