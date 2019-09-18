"التموين" تزف بشرى سارة للمتظلمين من الحذف

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قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن عملية تنقية البطاقات التموينية، لا تهدف إلى تقليل الدعم، ولكنها تهدف لإعادة إدارة الدعم، وهذا بناءً على خطة وضعت منذ أكثر من عام.



وتابع مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن تنقية البطاقات شمل السلع التموينية فقط، ولم يشمل الخبز، لافتَا إلى أن جميع حاملي البطاقات التموينية لم يُمنعوا من صرف الخبز، وحتى الآن لا توجد خطة لحذف أي مواطن من منظومة الخبز، لحين التأكد من عدم استحقاقهم فعليًا من الدعم.



وأضاف أن مصر تشهد بناء أكبر قاعدة للبيانات في التاريخ، وقد تكون هناك بعض الأخطاء بسبب وجود بعض الأخطاء في ادخال الرقم القومي، موضحًا أن الوزارة لا تقوم بحذف المواطن من الدعم السلع التموينية، إلا بعد إعلامه بشهر من خلال بون الخبز أو السلع التموينية، لإعطائه فرصة لتقديم الشكوى أو الاعتراض.



وأشار إلى أن بعض المواطنين بعد حذفهم من السلع التموينية اعترضوا، بسبب عدم معرفتهم قراءة ما يكتب على بون السلع والخبز، لذلك أصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فتح باب التظلم لمدة 40 يومًا للتظلم من أي عملية حذف، وسيتم تنفيذها القرار ابتداءًا من الغد.



ولفت إلى أن تقديم التظلم يكون من خلال الدخول على الموقع إدارة دعم مصر، وكتابة الرقم القومي لأحد الأحياء المستحق للدعم، إذا كان صاحب البطاقة متوفي، ثم ادخال المحافظة التابع ليها، ثم ادخال رقم تليفون محمول متاح الوصول إليه.



وأوضح أن بعض المواطنين يحذف من البطاقة، بسبب وجود أكثر من عداد كهرباء باسمه، لذلك يجب التنازل عن هذه العدادات لأصحابها الجديد، وتم التواصل مع وزارة الكهرباء لتسهيل هذا الأمر.

