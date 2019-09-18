جامعة الإسكندرية تستقبل وفد شركاء التعليم بأمريكا لمناقشة برامج التعليم الإلكتروني



وأوضح "الكردي" أن جامعة الإسكندرية حريصة على مواكبة وسائل التعليم المتطورة للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب ومنها نظام الدراسة (online) والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات العالمية المتميزة لتقديم برامج مشتركة بهدف سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والتطوير المستمر لمهارات الطلاب والحصول على فرص عمل محلية ودولية، مشيرًا إلى إمكانية البدء ببرامج الدراسات العليا بعد أخذ الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للجامعات.



كما استعرض الوفد الأمريكى الإمكانات والبرامج المختلفة التى تقدمها المؤسسة مؤكدين أن المؤسسة تركز على دراسة متطلبات سوق العمل وتقديم البرامج المؤهلة لهذه الاحتياجات.



حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالي والتعاون الدولي.



روندا



وفي سياق أخر، استقبل رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الشيخ صالح هابيمانا سفير دولة رواندا بالقاهرة، فى ختام فترة عمله فى مصر وذلك لتقديم الشكر لجامعة الإسكندرية على التطور فى سبل التعاون مع الجامعات الرواندية خلال سنوات عمله الأربعة بمصر.



وذلك بحضور قنصل رواندا بالاسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتور جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالي والتعاون الدولي.



وأكد الدكتور الكردى على ترحيب جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعات رواندا في المجالات العلمية المختلفة وكذلك إستقبال أساتذة وطلاب من روندا للتدريب والدراسة في جامعة الإسكندرية بمرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس، واستعرض سيادته مع السفير طلاب رواندا الفائزين بمنح حوض النيل التى تقدمها جامعة الإسكندرية، كما قدم الشكر للسفير على فتره عمله وزيادة أعداد الطلاب الروانديين الدارسين بجامعة الإسكندرية، ودعا رئيس الجامعة الطلاب الروانديين الذين حضروا اللقاء إلى ضرورة تعلم اللغة العربية، خاصة الطلاب الدارسين بكلية الطب لتحقيق التواصل الفعال مع المرضى، مشيرًا إلى إمكانية توفير دورات لهم لتعلم اللغة العربية بمركز تعليم اللغه العربية للأجانب بكلية الآداب مجانًا.



وأشاد سفير رواندا خلال الزيارة بدور مصر ومكانتها في القارة الأفريقية، خاصة على المستوى الطبي التميز، ودور المستشفيات المصرية في علاج العديد من الحالات الصعبة التى قدمت من رواندا، كما أكد السفير على أهمية مصر على كافة المستويات وأنها جسر يربط إفريقيا بالعالم الغربي، ويربطها أيضًا بالعالم العربى.



منح دراسية



في سياق أخر، أعلنت جامعة الإسكندرية، منح 133 طالب افريقيًا من دول حوض النيل منح دراسية للماجستير والدكتوراه، بعدما قد تقدم لها عدد إجمالي657.



كما أعلنت الجامعة عن تدشين حملة "إدرس في مصر" بجامعة الإسكندرية لجذب مزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وذلك وفقا للحملة التي أطلقتها وزارة التعليم والبحث العلمي والبحث العلمي مؤخرا، وتتضمن الحملة ضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام الطلاب الوافدين، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم وإدراج المؤسسات التعليمية المصرية كمؤسسات موصى بها من الدول المختلفة والتي من ضمنها إضافة كليات التعليم الطبي بالجامعات المصرية على موقع دولة الهند الرسمي الخاصة بعد تغيير نظام التعليم بها إلى نظام الساعات المعتمدة، حيث تم إضافة 10 جامعات مصرية على موقع دولة الهند المصري كمؤسسات موصى بها من ضمنها جامعة الإسكندرية، فضلا عن عقد اتفاقيات تبادل بين الجامعات المصرية والهندية لتبادل الطلاب والتسويق لبرامج كليات الطب بالتنسيق مع المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالهند والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة.



وقد وافقت الجامعة على تفعيل "شهادة أساسيات التحول الرقمي" على طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك بإعتبارها شرطا أساسيا لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا يالجامعات المصرية، على أن يعفى طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على الشهادة، ويتم منح الطالب شهادة (FDTC) بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج على أن يكون عدد 5 برامج إجبارية وعدد 2 برنامج اختياري.





استقبل اليوم الإربعاء الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية وفد مؤسسة شركاء التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة التعاون بين الجانبين لتقديم برامج تعليم إلكتروني" "online فى مجالات مختلفة وفق أحدث أساليب التدريس العالمية، والحصول على شهادة معتمدة وتوقيع بروتوكول تعاون لهذا الغرض، ضم الوفد البروفيسور راندى بست رئيس المؤسسة، والبروفيسور ديفيد واتس نائب رئيس المؤسسة، والسيدة يوستينا مسئولة التعاون الدولى والتطوير بالمؤسسة.