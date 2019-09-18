المملكة تنضم للمعيار الخاص لنشر البيانات بصندوق النقد الدولي

انضمت المملكة، اليوم الأربعاء، إلى المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للإحصاءات الرسمية في المملكة.





ومن المتوقع أن يؤدي الاشتراك في المعيار الخاص إلى زيادة توافر الإحصاءات الحديثة والشاملة والإسهام في مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية السليمة.





وتعد المملكة هي أول بلد من بلدان مجموعة العشرين المشتركة في المعيار الخاص لنشر البيانات يقوم باعتماد "تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية" (SDMX) في صفحة البيانات القومية الموجزة (NSDP) – وهي بوابة إلكترونية جامعة تستخدم في نشر البيانات – التي تيسر النشر بصيغ قابلة للقراءة بشرياً وآلياً (SDMX).





من جانبه، قدم لوي مارك دوشارم، كبير الإحصائيين ومسؤول البيانات ومدير إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، بالتهنئة إلى حكومة المملكة على هذا الإنجاز الكبير في تطوير إحصاءاتها القومية، مؤكداً أن "الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات يؤكد التزام المملكة القوي بشفافية البيانات وباعتماد أفضل الممارسات الدولية في المجال الإحصائي".





من جهته، أشار عبد العزيز الرشيد، مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، أن "المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي عملا بصفة مستمرة لتحسين الإحصاءات الرسمية، مبيناً أن الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات يعد إنجازا كبيرا يسبق تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين.





وأضاف إن "الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات يحقق الاتساق الكامل مع "رؤية 2030" في المملكة، وهدف اعتماد الشفافية من أجل تعزيز السياسات الاقتصادية الكلية وضمان اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والاستثمار، ونحن بالفعل ملتزمون بمواصلة تقوية النظام الإحصائي وشفافية البيانات في المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات".