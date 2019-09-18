شووت Star: الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر Yalla match كورة يوتيوب مباراة مشتعلة

تتجه كل أنظار جماهير كرة القدم نحو ملعب حديقة الأمراء في مدينة باريس مساء اليوم، حيث موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر وبدون تقطيع وبجودة مناسبة لكل باقات الإنترنت في إقتتاح دور المجموعات بدوري أبطل أوروبا لموسم 2019 - 2020، حيث أوقعت المجموعة نادي ريال مدريد رفقة باريس سان جيرمان وكذلك كلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي.





موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة لايف

تنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كورة أونلاين، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقتي القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتبمر الجاري.





ومن المتوقع بأن يتم نقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي تملك حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وبحسب جدول البث الموجود على موقع قناة بي إن سبورتس، فإن مباراة اليوم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان KOORA GOAL، ستنقل عبر قناة BEIN SPORTS HD1، رفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم كرة القدم السابقين ومحللي القناة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كورة أونلاين

نقدم لكم في موقع الفجر الرياضي، بث مباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وذلك بجودة مناسبة لكل باقت الإنترنت، ويسعى ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان في أن يحقق نتيجة إيجابية في أولى مباريات النادي الملكي في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، في حين يريد باريس سان جيرمان، بأن يحقق إنتصاره الأول على ريال مدريد تحت قيادة مدربه الألماني توخيل.





وقال زين الدين زيدان، بأن تحقيق الفوز في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان Live Koora، سيكون خطوة مميزة للفريق في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا بأن الوقوع في مجموعة تضم فرق جيدة مثل باريس سان جيرمان وجالطة سراي وكلوب بروج، هي شيء جيد للفريق حتى يحتك مع فرق من المستوى العالي.