"وغلاوة رب العالمين ما تزعل من الحاقدين".. مواطن يلقي قصيدة في حب "السيسي" (فيديو)

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ألقى الحاج عبدالرازق خليل، من الإسكندرية، قصيدة في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرد على المغرضين، قائلًا: "أحيي شهدائنا الأبرار، وشعب مصر العظيم، وأنا عمري في حياتي ما كتبت حاجة بس عايز شعب مصر يسمعها".



وقال "خليل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وغلاوة رب العالمين يا ريس كل المصريين ما تزعل ولا تاخد على خاطرك من الحاقدين الخائنين، بفضل الله ربنا من عليك بحلم جميل، وخلاك بتحققه إنت ورجالك أمام العالمين، وهما طبعًا منبهرين ومش مصدقين، جيبت جول في الغاز والدول العظمى مستغربين، بنيت دولة كاملة في حوالي 5 سنين بعد ما كانوا بيحلموا تكون بلاد متناحرين ويشردونا ويشردوا ولادنا ويأخرونا مئات السنين".



وتابع: "ضليت ظل الجبال على الشرق الأوسط الحزين، مين في الزمان ده طلعوا يستقبلوه بطيارين، وغلاوة والديك الصالحين ودعواتهم ودعوات أمهات المصريين ما تفكر في إللي بيحقدوا وكمل الحلم الجميل إللي عامله ربنا عز وجل مش هيقدروا يغيروه المرتزقة الخائنين، بعد كل ده مش عايزهم يبقوا مهرتلين ومهبولين يا أسطورة زمانك ربنا ينصرك ويحرسك إنت ورجالك المخلصين".



وشنت الجهات المعادية لمصر، حملة تستهدف مصر وجيشها وشعبها ورئيسها، عن طريق الحرب النفسية، وإثارة الشائعات والفتن، عن طريق السوشيال ميديا.

