ضياء رشوان: "القنوات الإخبارية أصبحت جافة" (فيديو)
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:32 م
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، أن هناك ماكينات إعلامية متفرغة للدولة المصرية الفترة الأخيرة، موضحًا أن "الجزيرة" و"الجزيرة مصر مباشر" يتبادلون الأدوار في تغطيات فيديوهات مسيئة لمصر.
وقال "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القنوات الإرهابية تعمل على بث فيديوهات الهارب "محمد على" طوال الوقت، لافًتا إلى أن هناك فكرة تخدم عليها قنوات الإرهاب بجهد إعلامي كبير.
وأضاف أن إعلام قطر وتركيا معادي للدولة المصرية، مشددًا على ضرورة إعطاء الإعلام المصري مساحة أكبر من أجل عرض الحقائق للرأى العام والرد على القنوات الإخوانية المعادية، معلقًا: "لو كان هناك مساحة مكنتش فيديوهات محمد على انتشرت".
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين إلى أن الإعلام المصري بحاجة إلى التطوير وتوسيع مساحات الحرية، متابعًا: "الإعلام جزء منه النميمة ومحمد على لعب على هذا الأمر".
وتابع: "يجب أن يعود الإعلام المصري للمهنية والمسئولية والحرية"، متابعًا: "القنوات المعادية لديها العديد من البرامج التي تبث 24 ساعة، وكذلك قناة الجزيرة".
ووصف "رشوان"، القنوات الإخبارية بأنها "جافة"، معقبًا: "معندناش غير قناة إخبارية واحدة بس في مصر سي بي سي إكسترا".
وتابع: "المصريون مازالوا يهتمون بالسياسة، وأى حديث غير ذلك غير دقيق، لأن السياسة طلب موجود في كل مجتمع والدليل على ذلك ظهور الشخص التافه اللي ملوش في حاجه بيتكلم بالطريقة ديه، جذب قطاعات من المصريين".
وقال "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القنوات الإرهابية تعمل على بث فيديوهات الهارب "محمد على" طوال الوقت، لافًتا إلى أن هناك فكرة تخدم عليها قنوات الإرهاب بجهد إعلامي كبير.
وأضاف أن إعلام قطر وتركيا معادي للدولة المصرية، مشددًا على ضرورة إعطاء الإعلام المصري مساحة أكبر من أجل عرض الحقائق للرأى العام والرد على القنوات الإخوانية المعادية، معلقًا: "لو كان هناك مساحة مكنتش فيديوهات محمد على انتشرت".
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين إلى أن الإعلام المصري بحاجة إلى التطوير وتوسيع مساحات الحرية، متابعًا: "الإعلام جزء منه النميمة ومحمد على لعب على هذا الأمر".
وتابع: "يجب أن يعود الإعلام المصري للمهنية والمسئولية والحرية"، متابعًا: "القنوات المعادية لديها العديد من البرامج التي تبث 24 ساعة، وكذلك قناة الجزيرة".
ووصف "رشوان"، القنوات الإخبارية بأنها "جافة"، معقبًا: "معندناش غير قناة إخبارية واحدة بس في مصر سي بي سي إكسترا".
وتابع: "المصريون مازالوا يهتمون بالسياسة، وأى حديث غير ذلك غير دقيق، لأن السياسة طلب موجود في كل مجتمع والدليل على ذلك ظهور الشخص التافه اللي ملوش في حاجه بيتكلم بالطريقة ديه، جذب قطاعات من المصريين".
Advertisements
- ضياء رشوان: الرئيس أعطى رسالة تفاؤل للشعب بأدائه
- "رشوان": عدم توافر المعلومات للإعلاميين سمح بتواجد القنوات التركية والقطرية
- "ضياء رشوان" يدعو الفضائيات لوضع شارة سوداء وكتابة "القدس عربية"
- جمال مبارك وضياء رشوان يقدمان العزاء في الراحل إبراهيم نافع (صور)
- استمرارًا لمسلسل أكاذيب الجماعة.. "الإخوان" تستغل واقعة هشام جنينة.. وتروج: تعرض لمحاولة اغتيال
- "الديهي" يطالب عبدالمحسن سلامة بالرد على "BBC" بشأن اعتقال 20 صحفيًا
- "إعلام الشروق" تنظم مؤتمرا لمناقشة بحوث الإعلام ومنهجية التكامل المعرفي بمشاركة 62 أستاذا وباحثا و50 بحثا
- المستشار الدبلوماسي سامح المشد يكتب: "ضياء رشوان.. ومحمد إمام"
- بحضور 'رشوان'.. مدينة الإنتاج الإعلامي تفتتح مركز جديد للخدمات الإعلامية
- ضياء رشوان: القوات المسلحة تعرضت لخسائر بشرية كثيرة في أحداث 2011 (فيديو)
المزيد عن: محمد علي ضياء رشوان توك شو أحمد موسىتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر