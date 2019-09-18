ضياء رشوان: "القنوات الإخبارية أصبحت جافة" (فيديو)

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أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، أن هناك ماكينات إعلامية متفرغة للدولة المصرية الفترة الأخيرة، موضحًا أن "الجزيرة" و"الجزيرة مصر مباشر" يتبادلون الأدوار في تغطيات فيديوهات مسيئة لمصر.



وقال "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القنوات الإرهابية تعمل على بث فيديوهات الهارب "محمد على" طوال الوقت، لافًتا إلى أن هناك فكرة تخدم عليها قنوات الإرهاب بجهد إعلامي كبير.



وأضاف أن إعلام قطر وتركيا معادي للدولة المصرية، مشددًا على ضرورة إعطاء الإعلام المصري مساحة أكبر من أجل عرض الحقائق للرأى العام والرد على القنوات الإخوانية المعادية، معلقًا: "لو كان هناك مساحة مكنتش فيديوهات محمد على انتشرت".



وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين إلى أن الإعلام المصري بحاجة إلى التطوير وتوسيع مساحات الحرية، متابعًا: "الإعلام جزء منه النميمة ومحمد على لعب على هذا الأمر".



وتابع: "يجب أن يعود الإعلام المصري للمهنية والمسئولية والحرية"، متابعًا: "القنوات المعادية لديها العديد من البرامج التي تبث 24 ساعة، وكذلك قناة الجزيرة".



ووصف "رشوان"، القنوات الإخبارية بأنها "جافة"، معقبًا: "معندناش غير قناة إخبارية واحدة بس في مصر سي بي سي إكسترا".



وتابع: "المصريون مازالوا يهتمون بالسياسة، وأى حديث غير ذلك غير دقيق، لأن السياسة طلب موجود في كل مجتمع والدليل على ذلك ظهور الشخص التافه اللي ملوش في حاجه بيتكلم بالطريقة ديه، جذب قطاعات من المصريين".

