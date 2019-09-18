إزالة 17 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بمركز ببا ببني سويف (صور)

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن إزالة 11 حالة تعد على أراضي زراعية، و6 حالات تعد على أراضي أملاك دولة ولاية الري بقري: بني ماضي، طنسا بني مالو وطحا البيشة، وذلك من خلال الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية، بحضور اللواء عمر مرتضى مساعد مدير الأمن،العميد محمود نبيل مهني مأمور المركز، الرائد مصطفى أبوطالب رئيس مباحث ببا، ووليد كامل نائب رئيس الوحدة المحلية ومسؤولى حماية الأراضي والري والوحدة المحلية بطنسا.



وأكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، في بيان له، على أهمية مواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد في جميع مراكز ومدن المحافظة،مشيرا إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.



جاء ذلك خلال استعراضه لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة هاني الجويلي،حول سير العمل في ملف مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية،لافتا إلى تكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة والتي تتواصل يوميا مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي الذي توليه المحافظة اهتماما كبيرًا.



وكانت المحافظة، أعلنت، صباح اليوم، عن إزالة 44 حالة تعد على أرض زراعة وأملاك دولة، خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بالإضافة إلى إزالة 520 حالة إشغال متنوعة من شارع جسر إسلام حتي الدائري وشارعي ترعة البوصة،عبد السلام عارف وحي الأباصيري وعدد الشوارع الجانبية والفرعية.



واستعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة وجيه عبد الرازق، في حضور اللواء أشرف شعراوي مساعد مدير الأمن،المقدم حاتم الديب رئيس قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد،نائب رئيس المدينة،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.



حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 520 حالة إشغال متنوعة من شارع جسر إسلام حتي الدائري وشارعي ترعة البوصة، عبد السلام عارف وحي الأباصيري وعدد الشوارع الجانبية والفرعية،والتي شملت: تندات وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة،وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء.



وفي مجال مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة،نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة،تمكنت خلالها من إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة تزيد عن 2 فدان، وإزالة 20 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 5700 متر بدائرة بياض العرب شرق النيل، وذلك بحضور اللواء أشرف شعراوي مساعد مدير الأمن،والعميد هشام فريد مأمور المركز، والأستاذ على يوسف نائب رئيس الوحدة المحلية، والأستاذ أحمد عبد العليم مدير إدارة الأملاك ببني سويف.



حيث أكد المحافظ على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.



كما أمر المحافظ بتحرير محاضر لأصحاب المحال التجارية المخالفة وغلق المقاهي والكافتيريات المخالفة لإشتراطات الترخيص والكافتريات غير المرخصة وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين وتفعيل تحصيل غرامة رش المياه بالشوارع والتي تعد إهدارًا للمياه وتؤثر على متانة وجودة رصف الطريق.



