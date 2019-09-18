حملات مكثفة تغلق 4 منشات تجارية وترفع كفاءة الشوارع والحدائق بغرب المنصورة

Advertisements

تسعى محافظة الدقهلية للعودة بالمنصورة عروسًا للدلتا وكلف الدكتور كمال جاد شاروبيم جميع مسئولى وقيادات مجالس المدن والأحياء بشن حملات مكثفة.



قام قيادات حي غرب المنصورة حملة مكبرة استهدفت إزالة العقارات المخالفة والمحال المنشأة بدون ترخيص.، أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن فك الشدة الخشبية للدور السادس العلوى لعقار مخالف لقيود الارتفاع بشارع محمد عطية من شارع عبد السلام عارف بحى غرب المنصورة،وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للغلق الإدارى وتشميع أربع منشآت تجارية لإدارتها دون ترخيص، مشددا على تكثيف النشاط اليومي للمراكز والمدن والأحياء وخاصة فيما يتعلق بالنظافة.



وأوضح أحمد عبد السميع رئيس الحي إنه تم عمل حملة نظافة تم خلالها رفع وتوريد 875 طن قمامة خلال ثلاثة أيام استهدفت شارع المشاية السفلية وشارع الجمهورية،وشارع الجلاء والجيش وتهذيب الأشجار بالحدائق المفتوحة.



وشملت الحملة ترميم رصيف وبردورات مدخل المنصورة الشرقي بشارع الجيش،وكنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من محيط شارع الثانوية، شارع الترعة، محيط شارع عبد السلام عارف،غسيل الرصيف والبردورت بشارع سكة سندوب.



غلق وتشميع 4 منشات تجارية



وقامت رئاسة الحي بالتنسيق مع قسم أول المنصورة بقيادة العميد حسام الجداوى مامور القسم وقوة مرافقه له وشرطة المرافق بتنفيذ قرار الغلق الإدارى والتشميع لأربع منشآت تجارية.



حملات نظافة أمام المدارس بغرب المنصورة



وفي ذات السياق كلف أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، بالتعاون مابين رئاسة حى غرب المنصورة وكافة المؤسسات الحكومية المتواجدة بنطاق الحى، بشن حملات مكثفة بشوارع مدينة المنصورة.



تابع أعمال الحملى أشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس الحى، والمهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق بحى غرب، وقامت الحملة برفع مخلفات قص وتهذيب الأشجار والحشائش من داخل مدرسة فريدة حسان الثانوية التجارية بنات بشارع بورسعيد.



رفع كفاءة حديقة شجرة الدر التابعة لحى غرب المنصورة بشارع المشاية السفلية



وجه المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، برفع كفاءة الحدائق العامة التابعة لحى غرب المنصورة، وقام قطاع الحدائق برئاسة حى غرب المنصورة اليوم الأربعاء تحت أشراف مباشر من أشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس الحى، والمهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق، برفع كفاءة حديقة شجرة الدر بشارع المشاية السفلية.



قامت الحملة بقص وتهذيب الأشجار والحشائش، وزيادة الرقعة الخضراء بالمكان، ذلك بزراعة الحديقة بأجود أنواع النباتات لإضفاء المظهر الجمالى، إلى جانب الرى الدائم للمسطحات الخضراء ورفع المخلفات من داخل أرجاء الحديقة.