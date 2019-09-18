شوت LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت بلس يوتيوب| كورة ستار مباراة ريال مدريد Madrid

تابع مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره ريال مدريد الإسباني؛ اليوم الثلاثاء 18-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أونلاين KOORA ONLINE؛ حيث يحل الميرنجي ضيفا ثقيلا على فريق باريس؛ على ملعب حديقة الأمراء بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





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ويسعى الميرنجي بقيادة زين الدين زيدان المدير الفني؛ في بدأ مشواره بدور المجموعات بحصد أول ثلاثة نقاط؛ بالبطولة الراغب في تحقيقها؛ مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر عبر رابط كوول كورة COOL KORA.





وكان مدريد؛ نجح في تحقيق الفوز مؤخرا بالدوري الإسباني على حساب ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ بالجولة الرابعة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب؛ بينما يحتل باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة؛ رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي عبر الاسطورة alostora.





ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة؛ شاهد مباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي عبر يلاشوت بلس Yalla shoot plus.





ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات بي إن سبورت القطرية من خلال beIn Sports HD 1؛ بالإضافة إلى أنه يمكنكم متابعة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع بث حي ومباشر.