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المصري يتمسك بحقوقه المادية في حال رحيل إيهاب جلال

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:17 م
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المصري يتمسك بحقوقه المادية في حال رحيل إيهاب جلال
إيهاب جلال
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محمد جمال
 
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أكد مصدر مسؤول داخل النادى المصري أن إيهاب جلال إقترب من تولى تدريب منتخب مصر بشكل رسمي خلال الساعات الثليلة الماضية، مؤكداً أن كل الشواهد تؤكد أن إيهاب جلال أصبح ليس مدرب للنادى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة النادى المصري ل"الفجر الرياضي" أن النادى سيطالب بكافة حقوقه من الاتحاد المصري لكرة القدم وهى الحصول على الشرط الجزائي الذى يقترب من 3 ملايبن جنيه وأيضاً مقدم التعاقد التى ابلغ قيمته مثل الشرط الجزائى.

وأضاف :" رحيل إيهاب جلال عن المصري بالطبع سيسبب أزمة كبيرة لنا خاصة وأن بطولة الدورى ستبدأ خلال أيام بخلاف المشاركة الإفريقية وأيضاً بعد أن قام اللاعبين بحفظ طريقة المدرب خلال الفترة الماضية وفترة الإعداد الكبيرة للفريق وأيضاً إختيار اللاعبين التى تتناسب مع طريقته ".

إقترب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى من إنهاء ملف المدير الفنى لمنتخب مصر خلال ساعات، بالإعلان عن المدير الفنى الجديد خلال ساعات والذى سيقود الفراعنه خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وأصبح إيهاب جلال هو المرشح الأول لقيادة الفراعنة، بعد دعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والذى سيكون مشرف على المنتخب خلال المرحلة القادمة.

وكان سبب التأخير فى الإعلان عن المدرب الجديد وهو إيهاب جلال بسبب إختيار الجهاز المعاون، والذى يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، وهو ما وافق عليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بعد أيام من المناقشات والمداولات ولكن بعد تمسك جلال بجهازه المعاون ورفضه التفريط في أى منهم وافقت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد على طلباته.
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