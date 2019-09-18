رئيس جامعة بني سويف: نسعى لإنشاء ملاعب رياضية بمجمع التعليم الصناعي

Advertisements

صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بإن الجامعة بصدد إنشاء مجمع ملاعب رياضية وكافتيريا ومكتبة خاصة لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة داخل مجمع التعليم الصناعي لخدمة طلاب كليات المجمع، كان ذلك خلال جولة رئيس الجامعة للمجمع ظهر اليوم والتي شملت كلية التربية للطفولة المبكرة والحاسبات والمعلومات والدراسات العليا للعلوم المتقدمة.



كما تابع رئيس الجامعة خلال جولته كافة استعدادات كليات المجمع للعام الدراسي الجديد من صيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية للتأكد من جاهزيتها. لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية مؤكدا على وضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة.



وأفتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاربعاء، صالة التمرينات والجمباز الجديدة بكلية التربية الرياضية، والتي قامت الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذها بالتعاون مع احد الشركات المتخصصة،وذلك في إطار مشروع وزارة التعليم العالي لتطوير العملية التعليمية.



وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن الصالة الجديدة بتكلفة 3 مليون جنية تسهم بشكل فعال في إقامة العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة داخل الكلية بجانب تدريس مادة التمرينات والجمباز، مشيرًا إلى أن الصالة تعد خطوة متقدمة لافتتاح أكاديمية متخصصة في الجمباز لخدمة الطلاب ومجتمع الجامعة المحيط بها.



وكان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، استقبل، أمس الثلاثاء، وفد علمي أمريكي من جامعات تمبل، وكاليفورنيا وواشنطن ويوتا، شريك الجامعة في مشروع إنشاء مركز التميز للمياه بمحافظة الإسكندرية بتمويل 30 مليون دولار، وذلك لمناقشة الخطة التفصيلية للمشروع وتفعيل دور الجامعة كشريك رئيس للمشروع، وتشكيل فريق عمل مصري أمريكي لمناقشة محاور المشروع المختلفة.



وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن المشروع يهدف إلي وضع حلول علمية لمشاكل المياه من نقص الإمدادات، والتلوث على اختلاف المصادر، مشيرا الى تنوع محاور المشروع والتي منها البحوث، والتمويل للمشروعات المتربطة بالمياه، وتطوير البنية التحتية لمعامل بحوث المياه.



وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع يسهم في تمويل رسائل علمية للباحثين بالجامعة بمبالغ تتراوح بين ١٠٠٠٠ الى ٢٥٠ الف دولار للمشروع الواحد، وبعثات لأعضاء هيئة تدريس، وتطوير مقررات متعلقة بالمياه واستحداث برامج جديدة للمياه واستحداث درجات علمية مشتركه مع جامعات أجنبية، علاوة على إتاحة فرص سفر للطلاب وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس للتدريب والتعلم والبحث.



وفي إجابة عن تساؤل الوفد حول سبب تميز الجامعة في فترة قصيرة وتنوع البرامج الدراسية بها، صرح رئيس الجامعة أن الجامعة تضع في اعتبارها احتياجات سوق العمل والميزة التنافسية للمحافظة من الناحية الصناعية والزراعية قبل الشروع في انشاء برنامج جديد، إضافة الى روح الفريق وتشجيع الباحثين على الابداع والتفكير والتعاون بين الطلاب والأساتذة.



وأشار البيان، إلى أن الوفد سوف زار كليات العلوم وعلوم الأرض والزراعة والهندسة والدراسات العليا للعلوم المتقدمة.

