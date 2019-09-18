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اولمبياكوس يفرض التعادل على توتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:24 م
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اولمبياكوس يفرض التعادل على توتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا
توتنهام
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أحمد عصام
 
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تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هاري كين هدف توتنهام الأول من ركلة جزاء، وعزز لوكاس مورا النتيجة بالهدف الثاني في الشوط الأول من المباراة، واحرز اولمبياكوس هدف تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول أيضاً، وتعادل في الشوط الثاني من المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وكان يسعى فريق توتنهام هوتسبير لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب فريق اولمبياكوس اليوناني في بداية البطولة من دور المجموعات، حيث كان يرغب الفريق الإنجليزي في حصد الثلاث نقاط في المباراة الأولى.

يذكر ان فريق توتنهام قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من فريق ليفربول في المباراة النهائية بالموسم الماضي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو بمدريد.
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