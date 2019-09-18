2 % تراجع في اسعار النفط عند التسوية
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:14 م
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وكالات
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هبطت اسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 2 % بعد إعلان المخزونات الأمريكية وتأكيد السعودية عن تعويض الإمدادات المفقودة بعد حادث "أرمكو".
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين، في حين استقر الإنتاج النفطي قرب أعلى مستوى في تاريخه.
وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة كبيرة في العقوبات على إيران في أعقاب حادث "أرامكو".
وقال وزير الطاقة في السعودية أمس بأنه سيتم استعادة الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل الهجوم على شركة أرامكو بحلول نهاية الشهر الجاري.
وتقدر إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو توقفت بعد نشوب حريق في معامل الشركة يوم السبت الماضي.
ومن ناحية أخرى، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة وسط انقسام الأعضاء.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1 بالمائة عند 58.119 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.9 بالمائة إلى 63.22 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 64.99 دولار في وقت سابق من التعاملات.
وتراجعت اسعار النفط بنحو 6 % بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، متأثرة بإعلان وزير الطاقة السعودي إستعادة شركة إرامكو كامل انتاجها فى وقت أسرع من المتوقع بعد الحادث الإرهابي.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر صحفي، أن "أرامكو" سوف تستعيد إنتاجها المفقود جراء هجوم السبت الماضي بحلول نهاية الشهر الجاري.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه سيتم إنتاج 11 مليون برميل يومياً بحلول نهاية سبتمبر الجاري و 12 مليون برميل يومياً بنهاية نوفمبر المقبل.
وتحول النفط للهبوط القوي أثناء التعاملات بعد أن ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر لم تسمها أن شركة "أرامكو" سوف تتمكن من استعادة إنتاجها المفقود خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بأسرع من المتوقع سابقاً.
تعرض معملين تابعين لـ"أرامكو" تعرضا لهجمات عبر طائرت درون أدت إلى توقف نحو 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية، واتهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أمس إيران بأنها المسؤولة عن الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على "أرامكو" السعودية، وهو ما نفته طهران.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 5.7 بالمائة عند 59.34 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعاً عند 58.50 دولار للبرميل خلال الجلسة، وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 6.6 بالمائة إلى 64.47 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 63.79 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات .
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