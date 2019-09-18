2 % تراجع في اسعار النفط عند التسوية

هبطت اسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 2 % بعد إعلان المخزونات الأمريكية وتأكيد السعودية عن تعويض الإمدادات المفقودة بعد حادث "أرمكو".





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين، في حين استقر الإنتاج النفطي قرب أعلى مستوى في تاريخه.





وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة كبيرة في العقوبات على إيران في أعقاب حادث "أرامكو".





وقال وزير الطاقة في السعودية أمس بأنه سيتم استعادة الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل الهجوم على شركة أرامكو بحلول نهاية الشهر الجاري.





وتقدر إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو توقفت بعد نشوب حريق في معامل الشركة يوم السبت الماضي.





ومن ناحية أخرى، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة وسط انقسام الأعضاء.





وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1 بالمائة عند 58.119 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.9 بالمائة إلى 63.22 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 64.99 دولار في وقت سابق من التعاملات.



