رابط BEINMATCH بلس.. مشاهدة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بث مباشر كورة ستار YALLA SHOOT PLUS رابط ماتش الريال GOOD





بث مباشر متابعة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقان اليوم الاربعاء على أرضية ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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كورة سبورت KORA SPORT وقبل المباراة أشاد الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط الفريق الباريسي بفريق نادي ريال مدريد الأسباني مشدداً في الوقت نفسه على أهمية إستمرار زميله نيمار داخل صفوف العملاق الفرنسي.

كورة ستار KORA STAR وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة قال فيراتي أن الجميع سعيد ونترقب مواجهة العملاق الأسباني الذي يعتبر أسطورة من أساطير دوري الأبطال وأتمنى أن يقدم الجميع أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز.





كورة جول KORA GOAL أعتقد أن الفريق أقوى من الموسم الماضي ونمتلك الآن مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن هذا لا يعني أننا نضمن الفوز خاصةً أنه يجب أولاً التغلب على الإحباط الذي صاحب خروجنا الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد والتفكير في كل لقاء على حدة للفوز بكل اللقاء.





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