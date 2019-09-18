بعد توقف لسنوات.. محافظة الدقهلية تجرى القرعة العلنية لترخيص سيارات ميكروباص بقرى الدقهلية

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شهد ديوان عام محافظة الدقهلية اليوم اجراء القرعة العلنية لترخيص سيارات ميكروباص لخطوط قرى المحافظة بحضور مئات المواطنين.



تمت القرعة بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتور ايمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة العليا للمرور، والتى تضم العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور بالدقهلية والعقيد حاتم طه وكيل إدارة المرور وعثمان السيد عثمان مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.



وقال محافظ الدقهلية أن الكل سواء ولا محاباة لأحد ولم يتم استبعاد أحد من لا تنطبق عليه الشروط بعد العرض على اللجنة العليا طبقا لضوابط ومعايير محددة.



وأكد شاروبيم أنه قرر علانية القرعة لتوفير الشفافية في الاختيار وأوضح أنه بعد6 أشهر من الآن سيتم عقد قرعة مرة أخرى لكل من لم يحالفهم الحظ بالفوز.



والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن فتح باب القبول لترخيص سيارات ميكروباص داخل قرى المحافظة بجميع إدارات المرور والوحدات المحلية بنطاق المحافظة وتقدم عدد 650 من المواطنين بطلبات ترخيص تم فحصهم جميعا من اللجنة العليا للمرور على أن يتم اختيار 15 طلب من كل مركز وتم استبعاد 63 طلب لعدم انطباق الشروط.



وتم إجراء القرعة ل8 مراكز بإجمالي 508 طلب هم مركز المنصورة وشربين وبلقاس ومنية النصر وميت غمر وطلخا ودكرنس وأجا،تم اختيار 120 طلب منهم بالقرعة، وباقي المراكز وعددهم 9 مراكز تم استثنائهم من القرعة وذلك لعدم تجاوزهم العدد المقرر وهو 15 ترخيص وذلك بكل من مركز تمي الامديد والمنزلة وميت سلسيل والمطرية والستاموني ومحلة دمنة ونبروه والسنبلاوين وبني عبيد بإجمالي 79 طلب تم قبولهم جميعا.



حضر إجراء القرعة اللواء محمد عقل والكاتب الصحفي السيد حجازي والنائب فوزي فتى واللواء خالد حماد والنائبة آمال طرابيه أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية وأعضاء اللجنة المنظمة.



يشار أن محافظة الدقهلية، بدأت في إجراءات زيادة عدد سيارات الأجرة في المدن والمراكز، بموافقة إدارة مرور الدقهلية والتي تفيد بزيادة ترخيص 10 سيارات ميكروباص داخل كل مركز ومدينة للعمل على نقل الركاب من القرى إلى المواقف الرسمية نطاق المركز للحد من كثافة الركاب والازدحام بالمواقف وذلك بعد توقف الترخيص لسنوات طويلة



وبدأت خطوات التخطيط لمنظومة زيادة عدد السيارات من خلال عرض العميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية مذكرة علي الدكتور كمال شار وبيم،محافظ الدقهلية تفد بالموافقة علي طلبات التراخيص للسيارات الأجرة الواردة للإدارة عن طريق الاتصال السياسي، ومكتب خدمة المواطنين، ووطلبات المواطنين والنواب، من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين واستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة



وعلى الفور أعلنت دواوين رئاسات المراكز والمدن وإدارات المرور بالمراكز عن شروط ترخيص السيارات، وخطوط السير المقررة، واستمرار تلقي الطلبات، وأكدت إدارة المرور أنه ستتلقى جميع الطالبات الواردة إليها حسب الشروط الموضوعة، وفي حالة زيادة الطلبات عن الأعداد المقررة سيتم تشكيل لجنة لاختيار العدد المقرر فقط من بين من تنطبق عليهم الشروط.

