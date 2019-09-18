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عبدالله بن خالد بن سلطان سفيرا لخادم الحرمين لدى النمسا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:04 م
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عبدالله بن خالد بن سلطان سفيرا لخادم الحرمين لدى النمسا
عبدالله بن خالد بن سلطان
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الفجر السعودي
 
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قدم الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا.

وكان في استقباله رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلِن في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقل الأمير عبدالله خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لفخامته ولحكومة وشعب النمسا الصديق.

من جهته، أعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد مع تمنياته للمملكة وشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء.
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