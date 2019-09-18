عبدالله بن خالد بن سلطان سفيرا لخادم الحرمين لدى النمسا

قدم الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا.





وكان في استقباله رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلِن في العاصمة النمساوية فيينا.