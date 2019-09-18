NOW HD - YOUTUBE مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بث مباشر uefa champions league كورة ستار KORA ONLINE
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:08 م
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بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني والتي ستجمع الفريقان اليوم الأربعاء على أرضية ملعب إستاد حديثة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على الطريقة التي سيدخل بها زين الدين زيدان مباراة اليوم بالإضافة إلى خطه اللعب التي سيعتمد عليها وتمكنه من التغلب على الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق مؤخراً وروابط البث المباشر للمباراة.
يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE البداية ستكون مع غيابات الملكي المتمثلة في ماركو أسينسيو بالإضافة إلى لوكا مودريتش وفرانشيسكو إيسكو وفيدي فالفيردي وكل هؤلاء بداعي الإصابة في الوقت الذي إستعاد فيه زيدان خدمات اللاعب الويلزي غاريث بيل العائد من الإيقاف والذي غاب عن لقاء ليفانتي بالليجا.
يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وعلى الرغم من أن سيرجيو راموس تأكد غيابه عن اللقاء بداعي الإيقاف إلا أنه شارك مع الفريق في التدريبات الجماعية الأخيرة للحفاظ على لياقته البدنية خوفاً من تراجع مستواه خاصةً أنه يلعب في أخطر مراكز الملعب وهو قلب الدفاع.
يلا كورة إتش دي YALLA KORA HD ولن يكون بمقدور زيدان الإعتماد على خدمات الدولي الإسباني ناتشو ضد باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف بعد طرده ضد باريس سان جيرمان الموسم الماضي ما يجعل مشكلة قلب الدفاع صداع في رأس الفرنسي.
لايف فور إتش دي LIVE7HD ومن المنتظر أن يشارك في لقاء اليوم بديلاً لراموس وناتشو دي لافوينتي لاعب فريق الشباب وهو الذي من المتوقع أن يكون ضمن القائمة بدلاً من ناتشو بالإضافة إلى الوافد الجديد ميليتاو.
الأسطورة لايف OSTORA LIVE وما يزيد من قوة الريال في لقاء اليوم ظهور البلجيكي إيدين هازارد أساسياً وهو الذي شارك للمرة الأولى ضد ليفانتي كبديل وظهر بصورة طبيعية للغاية أسعدت الجماهير المدريدية في جميع أنحاء العالم.
بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
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