رابط شغال PLUS NOW مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بث مباشر ماكس 7SRII ماتش باريس ضد الريال فور يو يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والتي تجمع الفريقان اليوم الاربعاء على أرضية ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم الفريق الملكي قبل المباراة بالإضافة إلى أبرز روابط البث التي تمكن الأشخاص من متابعة اللقاء على الهواء مباشرةً بجودة عالية.





كورة سبورت KORA SPORT البداية مع الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني والذي شارك في المران الأخير بصورة طبيعية بعد أن غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد ليفانتي بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد في مباراة فياريال.





كورة ستار بلس KORA STAR PLUS وكثف زيدان عمله مع بيل من أجل إستعادة اللياقة البدنية الكاملة له ليحجز بذلك مكاناً أساسياً في تشكيلة المرينجي بجانب كلاً من البلجيكي إيدين هازارد القادم من تشيلسي والمهاجم المخضرم الفرنسي كريم بنزيما.





كورة جول KORA GOAL وبجانب بيل كثف هازارد هو الآخر العمل الجاد الخاص به من أجل الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والتخلص من الإجهاد الذي شاب اللاعب نتيجة عودته من الإصابة وقام بتنفيذ أوامر زيدان التي طلبها منه في التدريبات.





كووول كورة COOL KORA وحول فرانشيسكو إيسكو فإنه لن يكون قادراً على اللعب ضد باريس سان جيرمان بالإضافة إلى أنه أصبح أيضاً خارج مباراة إشبيلية في الليجا بصورة رسمية على الرغم من أنه وصل للمراحل الأخيرة من مرحلة العلاج لكنه يحتاج إلى المشي على العشب كثيراً للتأكد من التعافي الكامل.





الأسطورة لايف OSTORA LIVE ومن الغيابات الأخرى التي ستشهدها تشكيلة ريال مدريد اليوم الأربعاء الدولي الأسباني سيرجيو راموس الذي تعرض للإيقاف من الموسم الماضي بالإضافة إلى زميله لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي.





كورة أونلاين KORA ONLINE ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.







