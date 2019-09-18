حملة تموينية بيطرية لحماية المستهلك بمدينة "الزرقا" في دمياط

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شنت حملة تموينية بيطرية بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الاربعاء، للمرور علي محلات وأسواق مدينة الزرقا، لحماية المواطن وسلامته والتأكد من مدي إلتزام التجار وأصحاب المحلات بالقرارات والقوانين وبالتنسيق بين وحدة الطب البيطري وإدارة التموين بالزرقا، مكتب حماية المستهلك والوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.



حيث تم عمل حملة تموينية بيطرية برئاسة هاني عبد المجيد بدران، نائب رئيس المركز لشئون المدينة.



وقد قامت اللجنه بعملها داخل مدينة الزرقا حيث تم المرور علي 12 محل أنشطة مختلفة، وقد تم تحرير5 محاضر شهادة صحية لـ 5 محلات ومحل عدم إعلان أسعار.



كما تم عمل محضر ضبط لحوم 6 كيلو لحوم بدون بيانات وبتوقيع الكشف الطب البيطري الظاهري عليها وجدت أنها مذبوحة خارج السلخانه ولايوجد عليها أختام وعدم تغير في الخواص الطبيعية وتعتبر صالحة للإستهلاك الأدمي.



وتم التحفظ على اللحوم في ثلاجة التجميد العميق في الإدارة البيطرية بالزرقا لحين صدور قرار النيابة.



صرح المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، أنه يتم تنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش مصارف كفر سعد.



حيث قام " عبد السميع " بتفقد ومتابعة كما مشكلة الصرف، إثر ارتفاع منسوب المياه في المصارف بسبب موسم أقصى الاحتياجات، وعدم قدرة محطة الرفع، لاستيعاب المياه، وتفقد أعمال التطيهير ونزع حشائش مصارف كفر سعد.



مضيفا إن أعمال التطهير ونزع الحشائش بالترع والمصارف بمنطقة كفر سعد تكلفت 160ألف جنيه وجاري استكمال اعمال التطهير بالمحافظة.





ووجه "عبد السميع " بسرعة فتح المصرف، مع عمل التوسعة اللازمة للتحويلة، مع زيادة عمقه، إلى جانب العمل 3 ورديات على مدار 24 ساعة، في محطة الرفع بكفر سعد، وتكثيف أعمال التطهير للمصارف بالقرى، وفتح الانسدادات الموجوده لحركة سير المياه بالمصارف وتم تطهير كافة المصارف بمركز كفر سعد وذلك للسير مياة الري.



كما أستقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم، عدد 4 سفن حاويات وعدد 7 سفن بضائع عامة. بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة،ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1000 طن يوريا و336 طن رخام، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14300 طن ذرة و9456 طن حديد و1500 طن قمح و4564 طن خشب 400 طن ميثانول و10000 طن جلاتين ونواتج.‎



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 91 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 113 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 422 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90615 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14151 طنا.



كما غادر الميناء إجمالية قدرها 49198 من البضائع العامة منها عدد 89 سيارة نقل محملة بـ 3932 طن قمح.