مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر REAL MADRID VS PSG «تغطية مباشرة» CHAMPIONS LEAGUE

شاهد بث مباشر لمباراة ريال مدريد الاسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في قمة مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 18 – 9 – 2019 علي أرضية ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس.





يلاشوت اتش دي YALLA SHOOT HD حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، في أولي جولات بطولة دوري أبطال أوروبا.





الأسطورة لايف OSTORA LIVE يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان وسط غيابات عديدة ضمن صفوفه تضعه في مأزق حقيقي أمام الفريق الباريسي الذي يلعب وسط أرضه وأمام جمهوره، حيث يغيب عن الملكي لوكا مودريتش، ومارسيلو واسينسيو وسيرجيو راموس وناتشو وسيكون علي زيدان تعويض الغيابات في صفوف الفريق.





كورة ستار اتش دي KORA STAR HD حيث يتطلع فريق ريال مدريد بقيادة مدربه المتألق زين الدين زيدان لتحقيق الفوز علي باريس سان جيرمان في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث من أجل اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الأولي والتي تضم معهما أيضًا فريقي جالاتا سراء التركي وكلوب بروج البلجيكي، في طريقه نحو المنافسة علي لقب البطولة الأوروبية.





كورة أونلاين KORA ONLINE غلي الجانب الأخر يسعي الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان لتحقيق أول فوز له ضد الفرنسي زيدان، بعدما حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراتين السابقتين بينهما، ويتسلح باريس بمجموعة مميزة من اللاعبين في مقدمتهم كيليان مبابي، وكافاني، ودي ماريا، بينما يغيب البرازيلي نيما للإيقاف بسبب اعتراضه على التحكيم أمام مانشستر يونايتد الموسم الماضي.





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