برج الخليفة يحصل على الرقم القياسى الثامن في موسوعة "جينيس"
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:37 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
حصل برج خليفة على التسجيل الثامن فى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بأعلي ردهة ضمن مبني بطول أكثر من نصف متر عن سطح الأرض.
ودخلت ردهة "ذا لاونج" في برج خليفة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن فئة أعلى ردهة ضمن مبنى في العالم بأسره، مع ارتفاعها الذي يبلغ 585.36 متراً.
الأرقام القياسية السابقة لبرج الخليفة :
حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أطول مبنى في العالم .
حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أطول هيكل من صنع الإنسان .
حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أعلى منصة مشاهدة خارجية في العالم (عن منصة قمة البرج) .
حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أكبر عرض صوتي وضوئي على مبنى واحد .
حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة طول واجهة LED في العالم .
حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أكبر واجهةLED في العالم .
ونجحت ردهة ذا لاونج، برج خليفة منذ افتتاحها في فبراير الماضي، أن تكون وجهة ترفيهية رائدة في وسط مدينة دبي، بفضل إطلالتها الفريدة من نوعها على المدينة، وأيضاً بفضل التجارب الحصرية التي تقدمها .
ردهة ذا لاونج، برج خليفة تمتد على ثلاثة طوابق، هي 152 و153 و154 وتقدم تشكيلة من المأكولات الخفيفة والعصائر .
وكل طابق يتميز بطابع مختلف ، ونبداء بالطابق الأول المصمم بأسلوب المجالس العربية التقليدية ، ويشمل الطابق الثاني الأرائك الوثيرة، أمّا الطابق الأخير فيضم طاولات للمشروبات فقط ، إلى جانب شرفة في الهواء الطلق .
ويزور وفد من موسوعة جينيس للأرقام القياسية مدينة دبي، ضمن مهرجانٍ كبير يستمر لمدة 10 أسابيع بين شهري سبتمبر ونوفمبر من هذا العام.
يقام المهرجان في مركز وافي بين يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 ويوم السبت 23 نوفمبر 2019، وسيتحول المركز خلال هذه الفترة إلى معرض هائل ومهرجان فريد من نوعه لبعضٍ من أغرب الأشياء في العالم.
وتضم الفعالية 11 معرضاً مختلفاً، يتضمن كلاً منها قصصاً فريدة من نوعها، مثل حقائق غريبة عن جسم الإنسان أو بعض الأعمال الخارقة للطبيعة.
وتتضمن التحديات الحية محاولات تحطيم عدة أرقام قياسية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بين الساعة 3 عصراً والساعة 9 مساءً، وسوف تكون أيام العمل خلال الأسبوع متاحة للتدريب. ويستطيع الجميع المشاركة ومحاول كسر الأرقام القياسية العالمية أمام محكِّم رسمي من جينيس للأرقام القياسية.
Advertisements
- رقم قياسي جديد للإمارات في موسوعة جينيس.. تعرف على أخطر الأرقام القياسية التي حققتها أبو ظبي
- معلومات مذهلة عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. اكتشفها
- أشهر المعالم السياحية في دبي
- الكلبة مو تدخل موسوعة جينيس بوصفها صاحبة أطول لسان فى العالم
- المغامر المصري علي عبده يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (صور)
- رأس السنة في الإمارات.. احتفالات زُينت بأعلام الدول الخليجية باستثناء قطر
- وزير الرياضة يكرم السباحة ريم أشرف صاحبة أطول غطسه في العالم
- "ذا روك" يحطم الرقم القياسي ويدخل موسوعة "جينيس"
- بعد اعتماد كوبرى تحيا مصر بـ"جينيس".. ما لا تعرفه عن موسوعة الأرقام القياسية
- آخرها اللاعب "محمود محمد أيوب".. أرقام مصرية في موسوعة جينيس العالمية
المزيد عن: موسوعة جينيس مهرجان الارقام القياسية برج خليفة الارقام القياسية لبرج خليفة الارقام القياسيةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر