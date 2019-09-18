برج الخليفة يحصل على الرقم القياسى الثامن في موسوعة "جينيس"

حصل برج خليفة على التسجيل الثامن فى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بأعلي ردهة ضمن مبني بطول أكثر من نصف متر عن سطح الأرض.





ودخلت ردهة "ذا لاونج" في برج خليفة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن فئة أعلى ردهة ضمن مبنى في العالم بأسره، مع ارتفاعها الذي يبلغ 585.36 متراً.





الأرقام القياسية السابقة لبرج الخليفة :

حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أطول مبنى في العالم .





حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أطول هيكل من صنع الإنسان .





حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أعلى منصة مشاهدة خارجية في العالم (عن منصة قمة البرج) .





حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أكبر عرض صوتي وضوئي على مبنى واحد .





حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة طول واجهة LED في العالم .





حصل برج خليفة على الرقم القياسى فى موسوعة "جينيس" فى فئة أكبر واجهةLED في العالم .





ونجحت ردهة ذا لاونج، برج خليفة منذ افتتاحها في فبراير الماضي، أن تكون وجهة ترفيهية رائدة في وسط مدينة دبي، بفضل إطلالتها الفريدة من نوعها على المدينة، وأيضاً بفضل التجارب الحصرية التي تقدمها .





ردهة ذا لاونج، برج خليفة تمتد على ثلاثة طوابق، هي 152 و153 و154 وتقدم تشكيلة من المأكولات الخفيفة والعصائر .





وكل طابق يتميز بطابع مختلف ، ونبداء بالطابق الأول المصمم بأسلوب المجالس العربية التقليدية ، ويشمل الطابق الثاني الأرائك الوثيرة، أمّا الطابق الأخير فيضم طاولات للمشروبات فقط ، إلى جانب شرفة في الهواء الطلق .



