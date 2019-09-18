kora live| مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر live hd kora

شاهد بث مباشر لمباراة القمة النارية بين أتليتكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر لعام 2019، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020، والتي ستقام على أرضية ملعب "واندا مي

تروبوليتانو" معقل الأتليتي، حيث يتطلع كلا الفريقين لحسم المباراة لصالحه KORA STAR.





كول كورة COOL KORA بث مباشر مباراة يوفنتوس بقيادة رونالدو ضد أتليتكو مدريد، حيث تنطلق المواجهة المثيرة بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي جرينتش، والعاشرة بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء 18 – 9 -2019 علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو".





يلاشوت بلس YALLA SHOOT PLUS بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يعتمد نادي يوفنتوس الإيطالي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل تحقيق الفوز علي فريق أتليتكو مدريد في المواجهة المثيرة بينهما اليوم الأربعاء، واقتناص النقاط الثلاث من أجل اعتلاء صدارة الترتيب مبكرًا، لكنه سيصطدم بطموحات الأتليتي الباحث عن الفوز أيضًا.







كورة أونلاين KORA ONLINE بث مباشر مباريات الشامبيونزليج بدون تقطيع، حيث يلعب نادي يوفنتوس مع أتليتكو مدريد ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أندية باير ليفركوزون الألماني، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وستكون المنافسة شرسة بين الأندية الـ 4 للتأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية.





رابط الاسطورة ALOSTORA HD حيث يتفوق نادي يوفنتوس تاريخيًا على الأندية الاسبانية، وتحمل مواجهة اليوم بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد، رقم 46 في تاريخ مواجهات اليوفي ضد الأسبان، فاز في 16 مباراة، وخسر 15 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 14 مباراة بينهما، ويسعي لمواصلة تفوقه وإضافة فوز جديد في مباراة اليوم.





كورة فور اتش دي KORA FOR HD، سيكون البث التليفزيوني لمباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد متاح عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الناقل الرسمي والحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، بل يمكنكم متابعة بث المباراة عبر القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة والتي تحاول محاربة احتكار قنوات بي إن سبورتس للبطولات الكبري.