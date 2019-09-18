يلا شوت 7sry مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع live hd7 الريال وباريس PLUS STAR

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كايليان مبابي وإدينسون كافاني مصابان في صفوف باريس سان جيرمان ونيمار يقضي عقوبة بثلاث مباريات ، وأنا أعلم أن ماورو إيكاردي يمكنه أن يشارك لأول مرة في صفوف باريس سان جيرمان بعد انضمامه للإعارة من إنتر ميلان.





التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان؛ نافاس، ماركينوس ، تياجو سيلفا ، كيمبم ، بيرنات ؛ جوي ، فيراتي ، هيريرا ؛ دي ماريا ، إكاردي ، سارابيا.





التكشيل المتوقع لريال مدريدريال مدريد : كورتوا ؛ كارفاجال ، فاراني ، إيدر ميليتاو ، ميندي ؛ كروس ، كاسيميرو ، جيمس ؛ بيل ، بنزيما ، خطر.





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