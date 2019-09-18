شووت NEW مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر COOL KORA يلا شوت الجديد II7SRY رابط ماتش يوفنتوس GOAL NOW

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 18-9-2019 عبر رابط كورة ستار kora star ، حيث يفتح استاد واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد أبوابه، لاستضافة مباراة قوية بين يوفنتوس الإيطالي ضد أتلتيكو مدر يد الإسباني، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.



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ومن المقرر ان تنطلق المباراة المرتقبة بين كلا من البيانكونيري والروخي بلانكوس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة (21:00)، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة (22:00).



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ويكنكم مشاهدة أحداث المباراة النارية بين اليفي والأتليتي بدوري الأبطال، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي الرابعة bein sports hd 4 ، كما يقوم موقع الفجر الرياضي بتوفير روابط للبث المباشر لهذه المباراة بجودة عالية.



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ومن الجدير بالذكر انه قد تعادل فريق السيدة العجوز أمام مضيفه فيورنتينا بدون أهداف في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز "سيريا آي"، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "أرتيميو فرانكي" وبهذه النتيجة يتوقف رصيد البيانكونيري عند النقطة السابعة فى المركز الثالث.



وكانت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قد أوقعت يوفنتوس في المجموعة الرابعة والقوية للغاية، برفقة باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه في الجولة الأولى.



بينما علي الجانب الأخر كانت آخر مباريات الروخي بلانكوس أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، وقد خسرها اللقاء بهدفين دون رد، وبهذه النتجية يتراجع الفريق إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن إشبيلية المتصدر، ومن ثم فإنه سوف يسعي أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على اليوفي من أجل الثأر من خسارة الموسم الماضي دوري الأبطال بدور ثمن النهائي بريمونتادا عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.