فريق عمل فيلم "خالد بن الوليد" يضطر إلى تغير اسم العمل

بعد حملة الهجوم التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اسم فيلم علي ربيع وكريم عفيفي الجديد الذي يحمل اسم "خالد بن الوليد"، واتهامهم بالتهكم على الصحابي الجليل خالد بن الوليد، اتضطروا إلى تغير الاسم إلى "سيدي بشر".





قصة الفيلم





الفيلم تدور أحداثه حول بائعين فى شارع خالد بن الوليد الشهير بالإسكندرية ويقوم ببطولته على ربيع وكريم عفيفى ومحمد عبدالرحمن.





فريق عمل الفيلم





من جهة أخرى، انضم المطرب ريكو إلى فريق عمل الفيلم "سيدى بشر" ويقوم المخرج سامح عبدالعزيز حاليًا بمعاينة أماكن التصوير وجارٍ التعاقد مع باقى الأبطال، العمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ويواصل المخرج وضع اللمسات النهائية استعدادًا لانطلاق تصويره.





كيف علق فريق العمل على اختيار اسم الفيلم





وكان المخرج سامح عبدالعزيز قد علق سابقًا حول الجدل الذي حدث في اسم الفيلم السابق، والذى كان يحمل اسم "خالد ابن الوليد"، وقال إنه كان مجرد فكرة ولاقى هجوم كبير بسببه، حيث يناقش العمل المقارنة بين المصيف الشعبى ومصايف الهاى كلاس وأحداثه تدور فى شارع خالد ابن الوليد الأشهر بالإسكندرية فى إطار كوميدى.





تحضيرات علي ربيع للفيلم





وشارك الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مقطع فيديو له أثناء استعداده لعمل سينمائي جديد من المقرر أن يحمل اسم "خالد بن الوليد"





وظهر علي ربيع، في الفيديو وهو يرتدي ملابس لاعب سلة وكاب فوق رأسه ويمارس رياضة الجري.





وعلق علي ربيع علي الصورة قائلا: "أنا الأسد أهو ملك الاسفلت، جبل اهدوا شارع اسدوا بنحضر للفيلم الجديد راجعين للسينما انتظرونا".





ويشارك علي ربيع في فيلم خالد بن الوليد كل من الفنان محمد عبد الرحمن وكريم عفيفي.





اختيار فريق العمل واماكن التصوير





يعقد المخرج سامح عبد العزيز جلسات عمل مع مؤلفى فيلمه الجديد "خالد بن الوليد"، أمين جمال ومحمود محرز للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم الأيام المقبلة، قبل انطلاق تصوير الفيلم، ويقوم ببطولته كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفى، وهناك بطلة يتم اختيارها الفترة الحالية ليتم التعاقد معها.



وكان جمع علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، عمل سينمائى مع المخرج سامح عبد العزيز بعنوان "خير وبركة" وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم، وبيومى فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، وكريم عفيفى، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى.



