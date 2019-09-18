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يلا شوت STAR مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يوتيوب LIVE REAL

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:45 م
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يلا شوت STAR مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يوتيوب LIVE REAL
مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر
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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم يلا شوت bein sport كورة ستار يوتيوب نقل حي، مواجهة من العيار الثقيل بين الريال وباريس مباشر الاسطورة اونلاين ضمن الجولة الاولى من مسابقة دوري ابطال اوروبا وذلك في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وسيحاول النادي الفرنسي استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار على العملاق الاسباني، تابعوا رابط بث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان yalla shoot تعليق رؤوف خليف جول العرب.

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ريال مدريد وباريس بث مباشر يلا شوت، الريال ضد باريس سان جيرمان كورة لايف، ويعاني الفريقين من الغيابات المؤثرة للغاية التي تضرب صفوفهم قبل خوض المواجهة، حيث سيفتقد أصحاب الأرض الثلاثي الهجومي الخطير بقيادة نيمار دا سيلفا للإيقاف مع غياب أدينسون كافاني وكيليان مبابي لعدم تعافيهم من الإصابة، بينما يأمل زيدان مدرب الميرنجي في وجود حلول فنية على المستطيل الأخضر نظراً للنجوم الذين لن يكونوا متواجدين ولعل أبرزهم سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وإيسكو وناتشو ومارسيلو، يوتيوب مشاهدة ماتش ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر livehd7 التشامبيونزليج.

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر
مباراة ريال مدريد وباريس بث مباشر kora star للجوال، يقع الفريقان بالمجموعة الأولى من البطولة القارية مع كلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي، ومن المتوقع أن تكون لديهم فرصة سانحة لحجز بطاقتي العبور إلى الدور المقبل بسبب فارق الإمكانيات الكبير ، كما كشفت لجنة الحكام باليويفا عن حكم الساحة الذي سيدير القمة المشوقة وهو الانجليزي أنتوني تايلور

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