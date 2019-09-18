أول قرار ناري من مدرب الأهلي ضد نجم الفريق
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:44 م
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محمد علي
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قالت تقارير صحفية سعودية، بأن مدرب أهلي جدة المؤقت، صالح المحمدي، قد دخل في أزمة كبرى مع واحد من نجوم الفريق في الوقت الحالي، وذلك بعد أيام قليلة من وصوله كمدرب مؤقت للنادي الأهلي، خلفًا للمدرب الكرواتي الذي تمت إقالته مطلع الأسبوع الجاري، برانكو إيفانكوفيتش.
وقالت صحف سعودية، بأن لاعب الأهلي وأسطورة الفريق، حسين عبد الغني، هو من دخل في خلاف مع المدرب المؤقت، صالح المحمدي، وذلك بعدما قام الأخير بإستبعاد اللاعب من مران الفريق، ومطالبته بالرحيل عن ملعب التدريب، وذلك بسبب كونه غير ملتزم بتعليمات الجهاز الفني، وهذا بحسب ما ذكره الإعلامي السعودي محمد عبد الله.
وأشارت التقارير الإعلامية، إلى كون إدارة النادي قد اجتمعت مع اللاعب فور هذه الواقعة، وقد طالبت منه الإعتذار الرسمي لمدرب الفريق والجهاز الفني بالكامل، وهو ما حدث بالفعل، وأعتذر حسين عبد الغني لمدربه، ولكن الأخير فجر مفاجآة من العيار الثقيل، وهذا بعدما قال لإدارة النادي بأنه قد قبل إعتذار حسين عبد الغني، ولكنه يرغب في التخلص منه وفي رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي دفع اللاعب صاحب ال42 عام إلى ترك التدريب فورًا ومغادرة مقر النادي دون الحديث مع أي شخص.
يذكر أن نادي أهلي جدة كان قد أعلن عن إقالة مدربه برانكو إيفانكوفيتش من منصبه كمدرب للفريق، وذلك بعد خسارة الفريق مطلع هذا الأسبوع في بطولة الدوري السعودي، وتعيين المدرب صالح المحمدي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
وقالت صحف سعودية، بأن لاعب الأهلي وأسطورة الفريق، حسين عبد الغني، هو من دخل في خلاف مع المدرب المؤقت، صالح المحمدي، وذلك بعدما قام الأخير بإستبعاد اللاعب من مران الفريق، ومطالبته بالرحيل عن ملعب التدريب، وذلك بسبب كونه غير ملتزم بتعليمات الجهاز الفني، وهذا بحسب ما ذكره الإعلامي السعودي محمد عبد الله.
وأشارت التقارير الإعلامية، إلى كون إدارة النادي قد اجتمعت مع اللاعب فور هذه الواقعة، وقد طالبت منه الإعتذار الرسمي لمدرب الفريق والجهاز الفني بالكامل، وهو ما حدث بالفعل، وأعتذر حسين عبد الغني لمدربه، ولكن الأخير فجر مفاجآة من العيار الثقيل، وهذا بعدما قال لإدارة النادي بأنه قد قبل إعتذار حسين عبد الغني، ولكنه يرغب في التخلص منه وفي رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي دفع اللاعب صاحب ال42 عام إلى ترك التدريب فورًا ومغادرة مقر النادي دون الحديث مع أي شخص.
يذكر أن نادي أهلي جدة كان قد أعلن عن إقالة مدربه برانكو إيفانكوفيتش من منصبه كمدرب للفريق، وذلك بعد خسارة الفريق مطلع هذا الأسبوع في بطولة الدوري السعودي، وتعيين المدرب صالح المحمدي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
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