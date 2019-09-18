حصاد الميركاتو.. تعرف على صفقات الأهلي والزمالك الصيفية وأبرز الراحلين

أسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية في مصر، وذلك بعد إغلاق باب القيد المحلي مساء الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، ونجحت جميع الأندية في تدعيم صفوفه بصفقات قوية ومميزة خلال الميركاتو استعدادًا للموسم الجديد والذي تبدأ منافساته يوم السبت القادم الموافق 21 سبتمبر الجاري.

ونجح ناديي الأهلي والزمالك في إبرام عدة صفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية في مختلف المراكز، وإن كان الزمالك تعاقد مع عدد أكبر من اللاعبين من غريمه التقليدي الأهلي.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير صفقات الأهلي والزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير:-





- الأهلي:





تعاقد النادي الأهلي مع عدد من الصفقات القوية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية هم: حيث تعاقد مع محمد مجدي أفشة (بيراميدز) – أليو ديانج (إتحاد الجزائر) – محمود متولي (الإسماعيلي)، كما نجح في تجديد إعارة رمضان صبحي (هيدرسفيلد تاون)، واستعاد خدمات الثنائي عمار حمدي، وحسين السيد من الإعارة.





وتعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق خلفًا للمدرب السابق مارتن لاسارتي.





بينما رحل عن النادي الأهلي العديد من اللاعبين خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالي سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة وأبرز الراحلين هم:





عمرو جمال – أحمد حمدي – محمد نجيب – إسلام محارب – هشام محمد – عمرو بركات – باسم علي – أكرم توفيق – أحمد ياسر ريان – أحمد حمودي – ناصر ماهر – أحمد علاء





ويبدأ الفريق ا لكروي بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 23 سبتمبر الجاري بمواجهة قوية ضد فريق سموحة السكندري.





- الزمالك:





نجح نادي الزمالك في إبرام 11 صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية هم:





محمد عواد (الإسماعيلي) – محمد أبوجبل (سموحة) – محمد صبحي (بتروجيت) – محمد عبد الشافي (الأهلي السعودي) – إمام عاشور (غزل المحلة) – أشرف بن شرقي (الهلال السعودي) - محمد أوناجم (الوداد المغربي) – كريم بامبو (الإسماعيلي) – إسلام جابر (المقاصة)، بينما استعاد خدمات محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومصطفي محمد من الإعارة.





وتعاقد الزمالك مع المدرب الصربي "ميتشو" لقيادة الفريق خلفًا للمدرب السابق إيهاب جلال.





بينما رحل العديد من اللاعبين عن صفوف القلعة البيضاء خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي وأبرزهم:





محمد إبراهيم – أيمن حفني – حميد أحداد – كابونجو كاسونجو – أحمد رفعت – حسام باولو – أحمد داوودا – أحمد رفعت – عماد السيد – محمود عبد العاطي دونجا – رزاق سيسيه – إبراهيم حسن – محمد أشرف روقة – عمر صلاح – إسلام جمال – باسم مرسي – أحمد مدبولي – أحمد كابوريا





ويستهل الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020 بمواجهة قوية ضد فريق الاتحاد السكندري بالجولة الأولي للبطولة.



