الجالية المصرية بالبحرين: سندافع عن الانجازات التي تحققت في عهد السيسي (فيديو)
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:30 م
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داليا الحسين
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أعربت الجالية المصرية في البحرين، عن اعتزازها وتقديرها لما حققته مصر من إنجازات خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فاقت كل تصور في وقت أشبه بالمعجزة؛ رغم أن بلادنا تكافح الإرهاب والمؤامرات الخارجية من رؤساء دول معروفين.
وقال أحد أفراد الجالية، خلال مقطع فيديو بثه على قناة "Ten"، مساء الأربعاء إن بعض رؤساء الدول يسخرون إمكانياتهم ومخابراتهم لهدم الأمة العربية، مؤكدًا أن الجالية المصرية في البحرين تدافع عن الإنجازات التي تحققت في مصر وستتصدى للمغرضين ومروجي الشائعات.
وأضاف أن مصر تتعرض لهجمة شرسة ولها أعداء يتربصون بها لإحباطها؛ لأنها تقف على الطريق الصحيح"، معلقا: "عايزين يكسروا اللحمة الوطنية ويعملوا شرخ في حب البلد ويعزلونا على القيادة السياسية".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد حذر خلال فعاليات المؤتمر الثامن للشباب الذي انعقد مؤخرا بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، من حرب الشائعات التى تواجه مصر منذ إسقاط حكم الجماعة الإرهابية ورئيسها.
كما قام الرئيس السيسي بالرد على بعض الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت القوات المسلحة.
وشدد الرئيس على أن الجيش المصري وطني شريف، وقام بالإشراف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مؤكًدا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.
واتسم خطاب الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب، بالموضوعية والصراحة والشفافية والوضوح، ورد على كافة الأكاذيب التي رددتها الجماعات الإرهابية، بالأدلة والبراهين والأرقام.
وقال أحد أفراد الجالية، خلال مقطع فيديو بثه على قناة "Ten"، مساء الأربعاء إن بعض رؤساء الدول يسخرون إمكانياتهم ومخابراتهم لهدم الأمة العربية، مؤكدًا أن الجالية المصرية في البحرين تدافع عن الإنجازات التي تحققت في مصر وستتصدى للمغرضين ومروجي الشائعات.
وأضاف أن مصر تتعرض لهجمة شرسة ولها أعداء يتربصون بها لإحباطها؛ لأنها تقف على الطريق الصحيح"، معلقا: "عايزين يكسروا اللحمة الوطنية ويعملوا شرخ في حب البلد ويعزلونا على القيادة السياسية".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد حذر خلال فعاليات المؤتمر الثامن للشباب الذي انعقد مؤخرا بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، من حرب الشائعات التى تواجه مصر منذ إسقاط حكم الجماعة الإرهابية ورئيسها.
كما قام الرئيس السيسي بالرد على بعض الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت القوات المسلحة.
وشدد الرئيس على أن الجيش المصري وطني شريف، وقام بالإشراف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مؤكًدا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.
واتسم خطاب الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب، بالموضوعية والصراحة والشفافية والوضوح، ورد على كافة الأكاذيب التي رددتها الجماعات الإرهابية، بالأدلة والبراهين والأرقام.
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